De 5 meest onmisbare apps van 2022 volgens Paul

Aan het eind van het jaar blikken we terug op de afgelopen twaalf maanden. Dit deden we met verschillende lijstjes al op DroidApp. In dit artikel deelt Paul zijn meest onmisbare apps van 2022.

Onmisbare apps van Paul

Zo aan het eind van het jaar is het weer tijd voor de traditionele lijstjes. Toch altijd weer leuk om achterom te kijken en welke apps er het afgelopen jaar onmisbaar zijn gebleken. De meeste apps zullen niet al te verrassend zijn, maar er zit er toch een nieuwkomer bij. Benieuwd naar mijn lijstje van vorig jaar? Lees hier mijn onmisbare apps van 2021.

Spotify

Dit jaar op nummer 1, Spotify. Spotify is mijn trouwe metgezel in tijden van vaak thuiswerken. Ik werk 3 dagen per week thuis en heb dan, buiten online meetings om, altijd wel muziek opstaan. Het liefst luister ik naar mijn eigen playlists en Spotify leent zich daar uitstekend voor.

Niagara Launcher

Vorig jaar ben ik overgestapt naar Niagara Launcher. Deze launcher bevalt me nog altijd uitstekend en daarom keert deze app weer terug in mijn top 5 van onmisbare apps. Je thuisscherm is één van de meest gebruikte apps op je smartphone en daarom vind ik het belangrijk dat deze app aan alle eisen voldoet.

DirectLease Tankservice

Ergens in het afgelopen jaar maakte ik kennis met DirectLease Tankservice, een app die ook in het rijtje staat met goedkoop tanken apps. Omdat brandstof de afgelopen tijd erg duur is geworden, is deze app bijzonder handig. Je ziet in je directe omgeving alle tankstations met daarbij in kleur aangegeven welke duur is en welke goedkoop. Rood is daarbij duur en groen goedkoop. Wanneer je op één van de tankstations in de buurt klikt, wordt de prijs van de brandstof naar keuze getoond. Ook zie je hier of het tankstation over een winkel, wasstraat of aanhangwagen verhuur beschikt. Uiteraard worden de openingstijden ook getoond.

WhatsApp

Nog steeds de meest populaire app om familie, vrienden en collega’s te contacten. Hoewel er in mijn ogen betere en completere berichten apps zijn, is WhatsApp een prima app die zijn werk naar behoren doet.

Instagram

Het afgelopen jaar ben ik Instagram veel blijven gebruiken. Niet zozeer voor serieuze zaken, maar meer voor hilarische afbeeldingen en reels. Natuurlijk is het ook leuk om mooie foto’s te zien van bekenden die bijvoorbeeld op vakantie zijn.