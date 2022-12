De vergeten telefoon: Siemens C25 uit 1999

Kun je bij het horen van de naam ‘Siemens C25’ je deze telefoon nog voor je halen? Het toestel verscheen in het jaar 1999 en deze zondag bespreken we het toestel in onze wekelijkse rubriek ‘De vergeten telefoon’.

Siemens C25

We gaan flink wat jaar terug in de tijd in deze editie van onze Vergeten-rubriek. Een aantal jaar geleden was Siemens een populair merk voor mobiele telefoons. Daar is inmiddels niets meer van over. In die jaren heeft Siemens verschillende populaire devices uitgebracht, en dat zagen we bijvoorbeeld ook terug in de vorm van de Siemens C25, een net toestel zonder overbodige poespas. Sowieso zonder poespas, want een mobiele telefoon was rond het jaar 2000 nog gewoon om mee te bellen en te sms’en. Dat getuige ook de vormgeving van de C25. Linksboven stak een dikke antenne uit de behuizing van de Siemens.

De Siemens C25 was wel dik, al waren de meeste toestellen rond die tijd dat wel. De dikte kwam uit op 27 millimeter. De lengte en breedte van het toestel was 117 x 47 millimeter, met een gewicht van circa 140 gram. Met dat formaat was het wel de kleinste telefoon van dat moment. Het scherm was een simpel alfanumeriek scherm met drie rijen die elk twaalf karakters konden tonen. Werd je gebeld, dan klonk een monotoon-beltoon. Qua mogelijkheden had de telefoon ook niet direct veel bijzonders te bieden. Je kon ermee bellen en sms’en, en kers op de taart; je kon zelf een ringtone samenstellen.

Siemens voorzag de telefoon van een 650 mAh batterij. De prijs van het toestel lag tussen de 150 en 200 gulden.