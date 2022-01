De vergeten telefoon: Siemens CF62 uit 2004

Siemens heeft een aantal jaar geleden verschillende telefoons uitgebracht; grote en kleine modellen, met een opvallend design en daar was deze Siemens CF62 er eentje van. We bespreken dit toestel in deze 250e editie van ‘De vergeten telefoon’.

Siemens CF62

In deze editie van ‘De vergeten telefoon’ gaan we terug naar het jaar 2004, toen in dat jaar de Siemens CF62 verscheen. En als klap op de vuurpijl, is dit alweer de 250e editie van onze ‘Vergeten’ rubriek. Het was één van de vele Siemens-toestellen die in die jaren verscheen. De telefoon kenmerkte zich door een clamshell-design, waarbij het ontwerp me heel erg doet denken aan dat van de Nokia 6131, met een metaal-ogende rand om het externe beeldscherm. Het boogje dat uitstak, doet dan weer denken aan een Sony Ericsson. Echter was Siemens eerder met de CF62.

De Siemens CF62 was een lichtgewicht toestel; het woog slechts 85 gram. Aan de zijkanten was het toestel voorzien van lampjes die licht konden geven bij nieuwe berichten of meldingen. Aan de buitenkant was het toestel voorzien van een monochroom beeldscherm dat eventueel nog blauw op kon lichten. Hier kon je de tijd aflezen. Het hoofdscherm verscheen wanneer het toestel opengeklapt werd. Dit was een scherm met een grootte van 1,65 inch en had een weergave van 65.000 kleuren.

Opengeklapt had je een mooi toetsenbord tot je beschikking waarmee je je berichten kon typen. Erboven zat de navigatietoets waarmee je verschillenden kanten op kon. De telefoon was uitgerust met een 600 mAh accu en was er optioneel ook met een camera. Deze camera diende je te bevestigen via de aansluiting aan de onderkant. Dit zagen we destijds bij meerdere Siemens-toestellen.

Siemens bracht de Siemens CF62 uit in Nederland voor een bedrag tussen de 150 en 200 euro. Een Tsjech heeft onderstaande video nog gemaakt van het toestel. Helaas had ik hier niet meer de oplader om het toestel aan te zetten.

Siemens CF62 samengevat in 3 punten: