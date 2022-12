OnePlus 11: veel verschillende foto’s opgedoken van nieuwe smartphone

OnePlus zal volgend jaar de nieuwe OnePlus 11 aankondigen. De fabrikant komt al vaker in het nieuws met het high-end toestel. Nu zien we het toestel in het echt. Wat heeft OnePlus met de ’11’ in petto?

OnePlus 11 opgedoken in het echt

De nieuwe OnePlus 11 is al meermaals in het geruchtencircuit rondgegaan. Vandaag horen en zien we nog wat meer van de nieuwe smartphone. OnePlus zal de OnePlus 11 in februari aankondigen, zo werd eerder al duidelijk na een bericht van de fabrikant zelf. In de tussentijd houdt het niet op met de berichten die we over de nieuwe OnePlus 11 binnenkrijgen. Nu is de nieuwe smartphone opgedoken in het echt. En uiteraard is hiervan een foto opgedoken, die we nu met je delen.

De OnePlus 11 is op de foto aan de achterzijde te zien. Het eerder uitgelekte ontwerp met de cirkelvormige cameramodule is hier ook terug te zien. In deze module zitten drie lenzen, samen met een LED-flitser. OnePlus werkt sinds de 9-serie in de high-end reeks samen met camerafabrikant Hasselblad voor het optimaliseren van haar camera’s voor de telefoons. Dat zien we ook met de OnePlus 11 terug. De camera zou vermoedelijk bestaan uit een 50 megapixel hoofdlens, 48MP groothoeklens en een 32 megapixel telefotolens met 2x optische zoom. Volgens de bron krijgt het toestel een IP54-certificering, wat minder sterk zou zijn dan de IP68-certificering die we nu nog terug zien bij de OnePlus 10 Pro.

Daarnaast zien we ook het verkooppakket van de OnePlus 11 online verschijnen. Duidelijk wordt dat OnePlus de oplader nog steeds meelevert, wat fijn is als je wilt profiteren van snelladen. Daarnaast zal een case meegeleverd worden ter bescherming van de smartphone, net als een simnaald en de bekende rode USB-kabel.

Alle details zullen we in februari te weten komen, dan zal OnePlus de nieuwe smartphone officieel aankondigen.