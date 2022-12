OnePlus 11 te zien in officiële teaser-video

OnePlus komt in het nieuws met de OnePlus 11. De fabrikant zal binnenkort wereldwijd de OnePlus 11 aankondigen, maar nu zien we de high-end smartphone in een officiële teaser.

OnePlus 11 in video

De nieuwe OnePlus 11 hebben we al meermaals voorbij zien komen. Niet alleen qua specificaties, maar ook foto’s van de smartphone zijn al online verschenen. Met name de cirkelvormige achterkant valt hierbij steeds op. Als het goed is kondigt OnePlus deze week de OnePlus 11 aan voor de Chinese markt, waarna we het toestel vermoedelijk begin volgend jaar ook wereldwijd gaan zien. In aanloop naar de presentatie deelt het Chinese merk alvast een officiële teaser.



De teaser die je hierboven kunt bekijken laat een glimp zien van de nieuwe OnePlus 11. De smartphone krijgt zoals verwacht een cirkelvormige cameramodule. Ook is er gedacht aan de Hasselblad-samenwerking die de fabrikant sinds de OnePlus 9-serie is gestart. In de cameramodule zijn drie lenzen te zien, samen met de flitser. Tevens zien we de groene kleur van het toestel, die in het geruchtencircuit ook al naar voren is gekomen. De vermoedelijke naam van het toestel is ‘Glossy Green’.

We komen in de komende week zeker meer te weten over de OnePlus 11.