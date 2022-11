Nieuwe OnePlus 11 komt dit jaar en krijgt Snapdragon 8 Gen 2

We hebben al het één en ander gehoord over de nieuwe OnePlus 11. De nieuwe smartphone van de fabrikant zal voorzien worden van de nieuwe Snapdragon 8 Gen 2 chipset. Echter kunnen we meer van de telefoon verwachten, zo wordt gesproken over een keramische behuizing.

OnePlus 11 met keramische achterkant?

Als we afgaan op de nieuwe informatie, dan wordt duidelijk wat we een beetje kunnen verwachten van de nieuwe high-end smartphone van OnePlus. De Chinese fabrikant zal het toestel ‘OnePlus 11’ noemen, zonder de toevoeging Pro of dergelijke. Het is niet bekend of en zo ja, wanneer er nog een OnePlus 11 Pro ons te wachten staat. De laatste tijd is de modelvoering bij OnePlus vrij onduidelijk en het lijkt soms of OnePlus het zelf ook niet helemaal weet.

De eerder verschenen OnePlus 10 render

Het bericht gaat dat OnePlus nog dit jaar in China haar nieuwe OnePlus 11 wil presenteren. We krijgen hem vermoedelijk pas begin volgend jaar voor de Europese markt te zien. De OnePlus 11 zal volgens een bericht beschikken over een keramische behuizing met een metalen frame. Tevens zal de nieuwe Snapdragon 8 Gen 2 chipset aanwezig zijn. Deze nieuwe high-end processor werd vorige week door Qualcomm aangekondigd. Er zal ook een variant komen met 16GB aan werkgeheugen, samen met de efficiëntere UFS 4.0 opslag.

Volgens berichten krijgt de nieuwe OnePlus 11 een triple-camera. Deze bestaat uit een 50 megapixel hoofdlens, 48MP groothoeklens en een telelens van 32 megapixel, dat 2x zoom moet bieden. Mogelijk wordt er weer samengewerkt met Hasselblad. Het is goed mogelijk dat de 5000 mAh accu met 100W laden, die verwacht wordt bij een Pro-model, ook op de OnePlus 11 zelf te vinden zal zijn. De smartphone krijgt verder een 6,7 inch AMOLED-scherm met een QHD+ resolutie. In de komende weken krijgen we ongetwijfeld meer te horen over de nieuwe OnePlus 11.

OnePlus 10T Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen onbekend