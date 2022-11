OnePlus Pad: eerste tablet van OnePlus komt in 2023

Volgend jaar kunnen we voor het eerst kennismaken met de nieuwe tablet van OnePlus. Al langere tijd gaan er geruchten over rond, nu komen we net wat meer te weten over de OnePlus Pad.

OnePlus Pad komt eraan

Het is eindelijk definitief. De tablet van OnePlus zal er definitief komen. De fabrikant komt al langer in het nieuws met een eigen tablet, maar het bleek onduidelijk of de plannen nou echt uitgevoerd zouden worden. Een bron uit de telecomwereld, Max Jambor, laat van zich over de eerste tablet van OnePlus. Volgens hem heeft OnePlus de tablet inmiddels in ontwikkeling. De aankondiging van de OnePlus Pad, zoals de tablet waarschijnlijk zal gaan heten, is volgend jaar. Wanneer dit gaat gebeuren is onbekend.

Eerder werd door moederbedrijf Oppo al de Oppo Pad en de Oppo Pad Air uitgebracht. Het is goed mogelijk dat OnePlus de variant van Oppo in een eigen jasje steekt, maar dat er verder veel gelijkenissen zijn. Als we afgaan op de informatie van Roland Quandt, een erg goed geïnformeerde bron in de telecomwereld, dan moeten we er niet teveel van verwachten. Het zou gaan om een niet indrukwekkend toestel met overeenkomsten met andere goedkope tablets zoals de Realme Pad.