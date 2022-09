OnePlus 11 Pro te zien op eerste renders: een ander camera-eiland

OnePlus is achter de schermen bezig met de ontwikkeling van de OnePlus 11 Pro. De nieuwe smartphone is nu te zien in uitgelekte renders. Wat gaat de nieuwe high-end smartphone van OnePlus bieden?

OnePlus 11 Pro in renders

Renders zijn online verschenen van de nieuwe OnePlus 11 Pro, met dank aan OnLeaks. We hebben pas net de OnePlus 10T op de markt, waarvan we eerder op DroidApp de OnePlus 10T review hebben gepubliceerd, maar nu al gaat het dus over de 11-serie. Het lijkt erop dat OnePlus een aantal veranderingen door zal voeren in de designtaal. Allereerst wordt de cameramodule onder handen genomen De vierkante cameramodule zal vervangen worden door een ronde, inclusief de Hasselblad-branding. Het ronde camera-eiland doet een beetje denken aan de OnePlus 7T.

Waar de alert slider bij de 10T ontbrak, is deze wel weer te zien bij de OnePlus 11 Pro. Hiermee kun je dus snel het toestel op trillen, geluid aan of stil zetten. Als we afgaan op de geruchten kan het goed zijn dat deze nieuwe high-end op de markt komt met de Snapdragon 8 Gen 2 chipset van Qualcomm.

Als we kijken naar de eerdere aankondigingen van OnePlus, dan zal de telefoon waarschijnlijk ook deze keer weer eerst voor thuisland China aangekondigd worden. Dit gebeurt mogelijk eind dit jaar, begin volgend jaar. In de maanden erna zal de telefoon een globale release krijgen. Wanneer er meer informatie beschikbaar is, delen we die natuurlijk met je.