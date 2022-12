OnePlus 11: tal van foto’s gepubliceerd door fabrikant

We gaan de OnePlus 11 binnen een paar weken zien, dat is inmiddels wel duidelijk. Nu deelt de fabrikant foto’s van het nieuwe toestel.

OnePlus 11 op nieuwe foto’s

Er zijn nieuwe foto’s verschenen van de OnePlus 11. De smartphone wordt gedeeld door de fabrikant zelf. Eerder werd gesproken over een release van het toestel in China voor de afgelopen week, maar hier bleek weinig van waar. De fabrikant zou volgens de nieuwste berichten de smartphone wel op 2 januari aan willen kondigen. Vermoedelijk is later de aankondiging voor Europa.

Dankzij de nieuwe foto’s worden verschillende zaken weer duidelijker en ook bevestigd. Zo weten we dat de alert-slider, waarmee je het toestel snel op stil, trillen of geluid kunt zetten weer terugkeert. Deze zagen we bijvoorbeeld niet terug bij de OnePlus 10T. Ook zien we de cirkelvormige cameramodule weer terug, die eerder al vaak opdook in teasers en leaks. Er wordt voor de camera weer samengewerkt met Hasselblad. De OnePlus 11 komt in de kleuren groen en zwart op de markt.

Wanneer er meer informatie is over de OnePlus 11, houden we je natuurlijk hiervan op de hoogte.