OnePlus 11 specificaties liggen op straat: dit zijn ze allemaal

De OnePlus 11 hebben we al meermaals voorbij zien komen in het geruchtencircuit. Dat is nu niet anders, dankzij een bezoek van het toestel aan keuringsinstantie TENAA. Alle specificaties van de smartphone liggen op de straat.

OnePlus 11: alle specificaties

De OnePlus 11 heeft een bezoek gebracht aan keuringsinstantie TENAA. Dankzij dit bezoek komen we vrijwel alle specificaties te weten van de nieuwe smartphone. Het is zeker niet de eerste keer dat de telefoon in het nieuws komt, want dat is al eerder gebeurd. Van de week verscheen de officiële video-teaser van het bedrijf zelf al van de nieuwe smartphone. Nu we de specificaties ook te weten komen is de cirkel zo goed als rond.

Wat kunnen we verwachten van de nieuwe OnePlus 11? Duidelijk is dat de smartphone een echt high-end model zal zijn. OnePlus voorziet de OnePlus 11 van een 6,7 inch AMOLED-scherm met 120Hz verversingssnelheid. Aan boord is de nieuwe Snapdragon 8 Gen 2 chipset van Qualcomm. Dit samen met 12GB/16GB aan werkgeheugen en een opslagruimte van 256GB/512GB. De fabrikant integreert de vingerafdrukscanner uiteraard weer in het scherm van het toestel.

De afmetingen van de OnePlus 11 komen uit op 163,1 x 74,1 x 8,53 millimeter, met een gewicht van 205 gram. De accucapaciteit komt uit op 4870 mAh en deze kan worden opgeladen met een kracht van 100W. Aan de achterzijde zit de cirkelvormige cameramodule. Hierin zitten drie camera’s (50MP+48M+32MP). Voorop zit er een 16 megapixel front-camera. OnePlus geeft de OnePlus 11 natuurlijk gelijk Android 13 mee, met de eigen OxygenOS 13 skin. Van de week liet de fabrikant ook al weten dat we de aankondiging op 7 februari kunnen verwachten.