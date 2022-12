Android Jaaroverzicht 2022: het belangrijkste nieuws samengevat

In de afgelopen maanden was er veel nieuws te melden. Over Android, apps, providers, fabrikanten, smartphones en meer. Nog even nalezen wat er in 2022 allemaal gebeurd is, lees dan het Android jaaroverzicht 2022.

Jaaroverzicht 2022

Wat is er in de afgelopen 365 dagen allemaal gebeurd? DroidApp heeft steeds verslag gedaan van de dagelijkse gebeurtenissen in de wereld van de telefoonwereld. Misschien heb je veel al meegekregen, maar misschien ook niet alles? DroidApp geeft je een samenvatting per maand.

Januari

Gelijk in de eerste maand van het jaar al een paar aankondigingen. De nieuwe OnePlus 10 Pro werd internationaal gepresenteerd, maar nog niet voor Europa. Wel was er de Samsung Galaxy S21 FE die officieel getoond werd. Daarnaast begonnen we massaal met het spelen van het spel Wordle. Weet je nog?

Februari

In de tweede maand van het jaar was er de grootse aankondiging van Samsung. Het merk presenteerde de Galaxy S22-serie, samen met de Samsung Galaxy Tab S8-modellen. Bij Oppo zagen we de Find X5-serie. Het voelt al alsof we dit lange tijd konden, maar pas sinds februari kunnen we Stories liken op Instagram. Samsung kwam met het verbeterde updatebeleid voor Android-toestellen, waarbij zelfs oudere modellen 5 jaar lang updates krijgen. Huawei bracht haar alternatief uit voor Google Maps; in de vorm van Petal Maps. De app werd eerder al aangekondigd, maar werd in februari van verschillende verbeteringen voorzien.

Maart

OnePlus presenteerde in maart haar nieuwe vlaggenschip, de OnePlus 10 Pro voor Europa. We konden ook kennismaken met Nothing OS, de eigen skin van Nothing zelf. Tevens werd de nieuwe Galaxy A53 gepresenteerd door Samsung en kunnen we sinds de derde maand van het jaar in ons land gebruik maken van de videodiensten HBO Max en ViaPlay. Er was ook een grote hackaanval bij Samsung.

April

April was de maand waarin het 3G-netwerk van KPN uit de lucht werd gehaald. Voor het eerst hoorden we ook over de plannen van Netflix, waarbij accounts die hun account delen meer zullen moeten betalen. Verder kwam Motorola met de aankondiging van de Motorola Edge 30 en ook de Moto G52 werd getoond aan het publiek.

Mei

Het was de maand van Google I/O. Daar werd bekend gemaakt dat Google Maps de meer realistische weergave krijgt, lanceerde het bedrijf de nieuwe Google Wallet app en werd de Pixel 6a getoond. In mei presenteerde Sony haar nieuwe Xperia 1 IV en de Xperia 10 IV. OnePlus breidde de Nord-serie met twee modellen uit. Klanten van de Rabobank konden vanaf mei aan de slag met Google Pay.

Juni

In de zesde maand van het jaar 2022 kwamen we met het nieuws dat je de nieuwe Chromecast met Google TV in Nederland kunt kopen. USB-C wordt dan echt verplicht voor apparaten zoals telefoons. We schreven ook een handig overzicht met 10 manieren voor het oplossen van Android Auto problemen.

Juli

Asus waagde in juli de stap in het compacte high-end segment. Het kwam met de Asus Zenfone 9. Nokia presenteerde deze zomerse maand wat nostalgische modellen in een nieuw jasje en Nothing kwam met haar eerste smartphone; de Nothing Phone 1. Het was ook de maand waarin Instagram weer een puinhoop wist te maken van haar eigen app. In de maand juli kwam Telegram met haar betaalde versie van de app; Telegram Premium.

Augustus

In augustus publiceerden we onze nieuwe editie van weer-app test 2022. Voor de negende keer in de DroidApp-geschiedenis hebben we maandenlang onderzoek gedaan naar de prestaties van de verschillende weer-apps. Maar er gebeurde meer in augustus. Android 13 werd officieel aangekondigd en Samsung kwam met de nieuwe Z Flip 4 en Fold 4. RTL heeft besloten om afscheid te nemen van RTL XL waarbij er volledig overgegaan wordt op Videoland. Niets daar zal meer gratis zijn.

September

In september hebben we ook het nodige nieuws behandeld. DroidApp reisde af naar Milaan voor de introductie van de nieuwe Edge 30-modellen. Nokia kwam met nieuwe toestellen en Sony presenteerde de Xperia 5 IV. De eerste fabrikanten begonnen met de uitrol van de update naar Android 13 en de Europese Commissie pleit voor vijf jaar lang verplichte updates voor smartphones.

Oktober

Sinds 2015 hadden we het bekende design voor de website. In oktober kwamen we met een grootse update voor de website; DroidApp 3.0. Inclusief een donker thema, een flink verbeterde zoekfunctie en natuurlijk een hele nieuwe uitstraling voor de website. Maar er was meer nieuws. Google presenteerde de Pixel 7, Pixel 7 Pro en de 6a, welke ook eindelijk in Nederland uitgebracht werden. Begin oktober was DroidApp in München voor de presentatie van de nieuwe Xiaomi 12T-serie en ook presenteerde Motorola haar nieuwe Razr 2022.

November

In november kwam OnePlus met een nieuw updatebeleid. Deze nieuwe veranderingen gaan gelden voor de high-end toestellen van het merk. Amerika kwam met een verkoopverbod van Huawei en Samsung presenteerde het updateschema voor de Nederlandse toestellen. Hierin staan de toestellen die geüpdatet worden naar Android 13. Er zijn ook grote zorgen over het privacybeleid van TikTok.

December

In december kwam het nieuws naar voren dat er door de EU gewerkt wordt aan een nieuwe wetgeving. Wordt dit de terugkeer van de verwisselbare accu in de smartphone? Er waren ook verschillende jaaroverzichten, zoals Google’s Year in Search 2022, die van Spotify en die van YouTube. Ook maakten we kennis met MIUI 14 van Xiaomi. Google presenteerde in december ook nog 7 nieuwe functies voor Android, zoals de deelbare autosleutel. Tevens lijkt het volgend jaar klaar te zijn met het delen van je Netflix account.

De schrijvers van DroidApp hebben ook verschillende interessante content geschreven, zoals de voor hen meest onmisbare apps en meest interessante smartphones van 2022.