Moto G52 aangekondigd: stijlvolle smartphone vol mogelijkheden

Motorola heeft zojuist de nieuwe Moto G52 gepresenteerd. De fabrikant combineert de beste mogelijkheden, samen met een schappelijke prijs. Naast Android 12 en een flinke accu is er bijvoorbeeld ook een geavanceerde camera te vinden op het toestel.

Moto G52 is officieel

Moto G52 komt met Android 12 op de markt

5000 mAh accu met 30W laden

Telefoon gaat 249,99 euro kosten

In de afgelopen tijd ging de nieuwe Motorola Moto G52 al rond in het geruchtencircuit. Nu heeft Motorola de smartphone voor de G-serie officieel aangekondigd. De nieuwe Moto G52 moet een naar eigen zeggen ‘ongelofelijke entertainmentervaring bieden’. Hiervoor is de smartphone uitgerust met een 6,6 inch OLED-scherm met een verversingssnelheid van 90Hz. Er zijn twee stereo-speakers aanwezig voor de beste geluidskwaliteit, voorzien van Dolby Atmos-technologie.

De Moto G52 biedt een Snapdragon 680 processor van Qualcomm; een 4G octa-core processor. Deze wordt bijgestaan door 4GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Je hebt de mogelijkheid om het geheugen uit te breiden met een geheugenkaart van maximaal 1TB. Voor het maken van selfies is er een 16 megapixel front-camera; achterop zit een triple-camera. Deze camera heeft een 50MP hoofdlens, 8MP groothoeklens en een 2MP dieptelens.

Motorola heeft de smartphone voorzien van een vingerafdrukscanner aan de zijkant. De Moto G52 wordt geleverd met Android 12, samen met de My UX skin van de fabrikant zelf. Er is een flinke 5000 mAh batterij geplaatst in het toestel, welke je met een kracht van 30W kunt opladen.

Kies je voor de telefoon, dan kun je hierbij kiezen uit drie kleuren; Charcoal Grey, Porcelain White en Glacier Blue. Vanaf medio mei is de Moto G52 verkrijgbaar in Nederland. De prijs komt uit op 249,99 euro.