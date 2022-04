Moto G52 laat zich zien op foto’s; ook specificaties uitgelekt

Motorola komt binnenkort met uitbreiding voor de G-serie. De GX2-serie staat voor de deur, waarbij we eerder in maart de Moto G22 te zien kregen. Nu krijgen we beeld en specificaties van de Moto G52.

Moto G52 in beeld

Er zijn beelden opgedoken van de nieuwe Moto G52. De smartphone die vermoedelijk in de komende tijd aangekondigd wordt, zal deel uitmaken van de nieuwe lichting Moto G-serie toestellen. In dit geval zal het gaan om de opvolger van de Moto G51. De eerste telefoon uit de tweede generatie G-serie was de Moto G22, die getoond werd in maart. Nu komen we dus met de G52 aan.

Opvallend is dat in tegenstelling tot de Moto G51, er geen 5G aanwezig lijkt te zijn. Het lijkt hiermee meer op een verbeterde versie van de Moto G41, juist een smartphone die pas in januari naar Nederland kwam. Motorola geeft de G52 een Snapdragon 680 chipset, 4/6GB RAM en 128/256GB aan opslagruimte. Vanuit de doos komt het toestel met Android 12.

Naar verluidt krijgt de Moto G52 een 6,55 inch P-OLED scherm met een Full-HD+ resolutie en 90Hz verversingssnelheid. Hiermee is het scherm een stuk kleiner dan het 6,8 inch scherm van de huidige G51. De camera zou een 50MP hoofdcamera bieden, samen met een 8MP groothoek en 2MP dieptecamera. De front-camera krijgt een 16 megapixel lens. Verder verwachten we een 5000 mAh accu met nog onbekende laadsnelheid en stereo-speakers. Meer details verwachten we in de komende tijd. De Moto G51 werd in november vorig jaar gepresenteerd.