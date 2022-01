Motorola introduceert Moto G41 en Moto G71 voor Nederland

Motorola heeft uitbreiding aangekondigd voor de Moto G-serie. In februari worden de Moto G41 en Moto G71 uitgebracht in Nederland. Alle details over de nieuwe toestellen zetten we voor je op een rijtje.

Moto G41 en Moto G71

De Moto G-serie is steeds minder de overzichtelijke lijn toestellen, waarbij ieder jaar gewoon één model verscheen. Net als bijvoorbeeld Samsung, heeft het nu een lijn toestellen waaruit je altijd een keuze kunt maken voor een toestel dat het best bij je past. Nadat eerder al de Moto G31 en Moto G51 aangekondigd werden, is het nu tijd voor de Moto G41 en Moto G71. De specificaties van de twee modellen zetten we hieronder voor je op een rijtje.

Moto G41

Van de twee aangekondigde toestellen is de Moto G41 de meest betaalbare. Motorola belooft een betaalbaar toestel met premium functies. Er is een 6,4 inch Full-HD+ OLED-scherm en een flinke 5000 mAh accu. Die batterij kan opgeladen worden met een kracht van 30 watt. Verder zien we een MediaTek Helio G85 processor, een 2.0 GHz octa-core processor. Er is tevens 4/6GB aan werkgeheugen en 128GB opslagruimte met de ruimte voor een geheugenkaart. De Moto G41 draait op Android 11. Er is goed nieuws; want het toestel is opgenomen in het rijtje van toestellen dat een update naar Android 12 krijgt.

Motorola levert de Moto G41 met een triple-camera; een 48MP hoofdlens, 8MP groothoeklens en een 2MP macrolens. Hierbij is de hoofdlens uitgerust met optische beeldstabilisatie. De smartphone wordt geleverd in de kleuren Meteorite Black en Pearl Gold. De prijs komt uit op 269,99 euro.

Moto G71

De andere nieuwe smartphone in de G-serie is de Moto G71 5G. Deze 5G-smartphone wordt door Motorola voorzien van een Snapdragon 695 octa-core processor, 6GB aan werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Er is een 6,4 inch Full-HD+ OLED-beeldscherm. Ook hier zien we een 5000 mAh accu met 30W opladen, een triple-camera met 50MP hoofdsensor en Android 11. De Moto G71 staat eveneens in het rijtje van toestellen die geüpdatet zullen gaan worden naar Android 12. Een termijn hiervoor is nog niet bekend.

Motorola brengt de Moto G71 in Nederland uit voor een bedrag van 299,99 euro. Je kunt hierbij kiezen uit de kleuren Neptune Green, Arctic Blue en Iron Black. Beide toestellen zijn vanaf 14 februari 2022 in ons land te koop, beiden zijn al te bestellen via de toestelbuttons bij verschillende winkels.

