Motorola kondigt nieuwe Moto G31 en Moto G51 5G aan: twee smartphones onder €300

Vanochtend werd de Moto G200 al aangekondigd. De fabrikant heeft echter nog een aantal nieuwe toestellen uitgebracht in de G-serie. We maken kennis met de Moto G31 en Moto G51 5G. Opvallend is de aanwezigheid van het OLED-scherm in de betaalbare toestellen.

Moto G31 en Moto G51

Vanmorgen was daar de aankondiging van de Moto G200. Een stijlvol toestel met de nieuwe, krachtige Snapdragon 888+ chipset. Waar eerder nog de G-serie erg overzichtelijk was bij Motorola, is het nu een heuse warboel met enorm veel toestellen en varianten daarop. Dat zien we ook bij de aankondiging van vandaag. Een aantal van deze smartphones komen ook naar Nederland.

Moto G31

Als eerst maken we kennis met de nieuwe Moto G31. Dit toestel biedt een 6,4 inch beeldscherm en Full-HD+ resolutie. Heel opvallend voor deze prijsklasse is dat het een OLED-scherm betreft, wat zorgt voor nog helderere en rijkere kleuren. De camera heeft 50 megapixel voor de hoofdlens, en ook is er een groothoek- en dieptelens. De 5000 mAh accu van de Moto G31 maakt het lijstje compleet. Deze batterij kan met 10W weer opgeladen worden. Aan boord is een MediaTek Helio G85 chipset met 4GB RAM en 128GB aan opslagruimte; dit geheugen is uit te breiden met een geheugenkaart. Keuze is er uit de kleuren Baby Blue en Meteorite Gray. De prijs begint bij 219,99 euro. De Moto G31 komt begin december naar Nederland.

Moto G51

Het volgende toestel in de range is de Moto G51, welke ondersteuning krijgt tot het 5G-netwerk. De nieuwe Snapdragon 480 Plus chipset vinden we in het toestel terug. Alles gebeurt op het 6,8 inch Full-HD+ beeldscherm, welke een 120Hz verversingssnelheid levert. Ook deze cameramodule krijgt een 50 megapixel hoofdcamera. Aangevuld wordt de module met een groothoeklens en een dieptesensor. De accucapaciteit komt uit op 5000 mAh, er is 64/128GB opslagruimte en een vingerafdrukscanner aan de zijkant.

Bij de Moto G51 kan gekozen worden uit Bright Silver en Indigo Blue als kleuren. De prijs begint bij 229 euro en is vanaf begin januari beschikbaar.

Moto G31 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen onbekend