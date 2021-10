Nieuwe details over Moto G31, Moto E40 en Moto G Pure

Drie nieuwe modellen zijn onderweg van Motorola. Dankzij vroegtijdig opgedoken berichten komen we meer details te weten over de Moto G31, de Moto E40 en de Moto G Pure.

Drie nieuwe Motorola’s

In de afgelopen tijd heeft Motorola al een groot aantal nieuwe toestellen aangekondigd. De fabrikant doet dit bijna aan de lopende band. Ook in de komende maanden zullen er verschillende toestellen gepresenteerd worden. Dankzij informatie uit verschillende bronnen komen we hier nu meer over te weten.

Moto G31

We beginnen met de opvolger van de Moto G30. De Moto G31 zal de naam worden van dit toestel en krijgt een triple-camera met een 50 megapixel hoofdlens. Dit wordt duidelijk naar aanleiding van informatie bij keuringsinstantie NCC. Verder krijgt de Moto G31 een 5000 mAh Li-Po batterij, een 10W oplader en een 3,5 millimeter aansluiting. De smartphone krijgt een vingerafdrukscanner aan de achterzijde.

De Moto G31 wordt een 4G-toestel, dus er is geen ondersteuning voor het 5G-netwerk. Volgens de bron gaat het toestel omgerekend rond de 180 euro kosten; en dat is dezelfde prijs als de G30.

Moto E40

Ook voor de Moto E-serie is er een uitbreiding gepland, en wel in de vorm van de Moto E40. Deze telefoon zal minder dan 200 euro kosten en krijgt een 6,5 inch IPS-LCD scherm met een 90Hz verversingssnelheid. Er is een Unisoc T700 chipset, 4GB aan werkgeheugen en 64GB interne opslagruimte. Ondanks deze redelijke specs, kiest Motorola ervoor om de Moto E40 met Android Go te leveren.

Voor fotografie is er een triple-camera met 48MP hoofdlens en tweemaal een 2MP camera. Motorola geeft de Moto E40 een 4000 mAh accu mee met 10W laden, een 3,5 millimeter aansluiting en een fysieke Google Assistent-knop.

Moto G Pure

Het derde model waarover we je kunnen bijpraten is de Moto G Pure. Hiervan weten we dat Motorola het toestel een 6,5 inch AMOLED-scherm geeft. Er is een Helio G25 of P22 chipset, 4GB RAM en 32GB interne oplagruimte. De camera telt twee lenzen; een 48MP lens en een 2MP dieptelens. Niet heel bijzondere specs, maar wel extra opvallend dat Motorola bij de Moto G Pure zou kiezen voor een AMOLED-scherm.

Ook bij de Moto G Pure wordt een 4000 mAh accu verwacht, welke opgeladen kan worden met 10W. Motorola zal de smartphone naar verluidt prijzen op 250-300 euro, wat gezien de specs wel heel duur zou zijn. We horen vermoedelijk binnenkort of dit inderdaad het geval is.

