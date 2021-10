Motorola bereidt komst Moto G51 voor: de verwachtingen

We kunnen weer een hoop toestellen verwachten van Motorola. De nieuwste berichten spreken nu over de Moto G51, als opvolger van de Moto G50.

Moto G51 in ontwikkeling

Hoewel we de Moto G50 pas in augustus van dit jaar te zien kregen, wordt nu al gesproken over een opvolger; de Moto G51. Volgens een bron zou de nieuwe telefoon al in november gepresenteerd worden. Dat zou wel heel snel zijn al.

Heel veel gegevens zijn er nog niet over de Moto G51. De telefoon zou volgens een uitgelekte benchmark geleverd worden met een Snapdragon 750G chipset, samen met 4GB RAM en Android 11.

De huidige Moto G50

Aan de voorzijde is er een Full-HD+ beeldscherm, een 13 megapixel front-camera en achterop een 50 megapixel camera. Deze camera achterop wordt bijgestaan door een 8 megapixel groothoeklens en een 2MP lens.

De Moto G50 is nog altijd niet beschikbaar in ons land. Als er meer nuttige informatie beschikbaar is over de Moto G51 houden we je natuurlijk op de hoogte.