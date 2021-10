Moto E40 aangekondigd: alles wat je nodig hebt voor 150 euro

Motorola’s portfolio kan volgens de fabrikant zelf nog veel verder uitgebreid worden. Dat zien we nu met de aankondiging van de Moto E40. De nieuwe betaalbare smartphone van het bedrijf.

Moto E40

Ben je een prijsbewuste consument, dan heeft Motorola de nieuwe Moto E40 voor je. De fabrikant belooft een prima telefoon met een goede prijs-kwaliteitverhouding. Wat direct opvalt is dat het toestel een flinke 5000 mAh accu krijgt, welke het volgens de fabrikant meer dan 40 uur uit moet houden. We zien verder een 6,5 inch HD+ beeldscherm met een verversingssnelheid van 90Hz.

De Moto E40 biedt een Unisoc T700 chipset, een octa-core processor met een maximale rekenkracht van 1.8GHz. Er is 4GB aan werkgeheugen en 64GB interne opslagruimte. Er is een 48MP hoofdcamera, welke bijgestaan wordt door een 2MP diepte en 2MP macrolens.

Motorola geeft de Moto E40 een vingerafdrukscanner, welke aan de achterkant zit, in het Batwing logo. Verder is ereen fysieke Google Assistent-knop om snel wat op te kunnen zoeken. De telefoon wordt geleverd met Android 11, maar er wordt met geen woord gerept over updates. We vermoeden dat het bij Android 11 blijft, en er alleen om de zoveel tijd beveiligingsupdates verschijnen voor de smartphone.

Eind oktober moet de Moto E40 verkrijgbaar zijn in Nederland voor een prijs van 149,99 euro. Je kunt kiezen uit de kleuren Carbon Gray en Pink Clay. De telefoon is alvast te bestellen bij Belsimpel.