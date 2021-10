Motorola brengt Motorola Edge 20 Lite uit in Nederland

Motorola kwam eind juli met de aankondiging van de nieuwe Motorola Edge 20-serie. De fabrikant bracht eerder al de twee andere smartphones uit de serie uit, nu is de Motorola Edge 20 Lite te koop in de Nederlandse winkels.

Motorola Edge 20 Lite in Nederland

Na het verschijnen van de Motorola Edge 20 en de Edge 20 Pro is het nu de beurt aan de Motorola Edge 20 Lite, welke verkrijgbaar is in Nederland. Het toestel werd samen met de twee anderen eind juli aangekondigd en is voorzien van prima specificaties voor een interessante prijs.

Goed om te weten is dat de Motorola Edge 20 Lite dezelfde updates krijgt als de grotere broers. Dit betekent twee Android-updates. Ook krijgt de Lite voor een periode van drie jaar beveiligingsupdates. De smartphonefabrikant heeft over Android de eigen My UX-skin gelegd. Hiermee krijg je nog meer functionaliteit tot je beschikking en kun je verschillende aspecten in de interface personaliseren naar eigen wens.

De Motorola Edge 20 Lite heeft een 6,7 inch 90Hz OLED-scherm, en een flinke 5000 mAh accu. Opladen gaat met 30W. De triple-camera biedt een 108 megapixel lens, een groothoeklens en een macrolens. De telefoon wordt aangedreven door een MediaTek Dimensity 720 chipset en 8GB aan werkgeheugen.

Je kunt de Edge 20 Lite vanaf nu kopen bij Coolblue, Bol.com, Mobiel, MediaMarkt en Belsimpel.