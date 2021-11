Motorola presenteert nieuwe Moto G200 5G: maar wat zijn de verschillen met Edge 20?

Er is weer uitbreiding voor de Moto G-serie. Dit keer presenteert Motorola de nieuwe Moto G200, als opvolger van de goed ontvangen Moto G100. Het nieuwe model is voorzien van een razendsnelle processor, maar hoe zit het met de rest van de specificaties?

Moto G200 is aangekondigd

Een nieuwe smartphone wordt toegevoegd aan het portfolio van Motorola. We maken kennis met de nieuwe Moto G200, welke de Moto G100 op zal volgen. Gezien de specificaties wordt het toestel in een nog hogere klasse geplaatst. Dit bewijst de aanwezigheid van de krachtige Snapdragon 888+, een high-end processor met ondersteuning voor het 5G-netwerk. Dankzij Snapdragon Sound wordt ook alles uit je media behaald, wat bijvoorbeeld het afspelen van muziek via Bluetooth naar een hoger niveau moet tillen. Ook is er Dolby Atmos ondersteuning bij de Moto G200.

Het beeldscherm van de Moto G200 heeft daarin wat minder aandacht gehad. Bij de Moto G200 zien we een 6,8 inch Full-HD+ LCD-beeldscherm met een verversingssnelheid van 144Hz. Opvallend is dat het geen OLED-scherm heeft. Voor de fotografie is er een triple-camera met een 108 megapixel hoofdlens. Deze moet volgens Motorola nog meer licht toelaat, wat de details en kwaliteit aanzienlijk moet verbeteren. De fabrikant belooft ook digitale zoom zonder kwaliteitsverlies. Verder is er een 13 megapixel groothoeklens en een macrolens en kan er in 4K gefilmd worden.

Net als de Moto G100 biedt ook de Moto G200 ondersteuning voor het Ready For-platform. Dit betekent dat je de nodige content kunt afspelen op een televisie of een ander (groot) scherm zoals een monitor. Het schakelen naar deze modus gaat razendsnel via de quick settings.

Aan boord van de nieuwe Motorola telefoon vinden we een 5000 mAh accu welke met 33W snel opgeladen kan worden. Er is 128GB aan opslagruimte beschikbaar, deze kun je niet uitbreiden. De Moto G200 verschijnt op de markt met Android 11. Hier vinden we uiteraard weer de My UX skin, waarbij je weer het nodige kunt personaliseren. Er zal twee jaar aan beveiligingsupdates zijn en één Android OS-update. In Nederland verschijnt het toestel enkel in de kleur Stellar Blue voor een prijs van 449,99 euro. In sommige andere landen verschijnt de Moto G200 ook in de kleur Glacier Green. De smartphone is verkrijgbaar vanaf begin december.

Opvallend is dat met de Moto G200 een vrijwel vergelijkbaar toestel aanbiedt als de Motorola Edge 20. Die laatste biedt zelfs een OLED-scherm, dezelfde camera-opstelling, alleen een iets kleinere accucapaciteit en een op papier iets minder snellere processor. De prijs ligt echter gelijk aan die van de Moto G200 en voor de Edge 20 worden twee Android-updates beloofd.