Eerste beelden van nieuwe Motorola Edge 30 Ultra: dit weten we tot nu toe

Motorola komt binnenkort met de nieuwe Motorola Edge 30 Ultra, ofwel de Motorola Edge X. Van de week kwam het eerste nieuws hierover binnen. Nu komen we nog meer te weten over de nieuwe smartphone.

Motorola Edge 30 Ultra in renders

Dankzij leaker OnLeaks krijgen we een beeld van wat de nieuwe Motorola Edge 30 Ultra te bieden zal hebben. In verschillende regio’s zal het toestel de naam Motorola Edge X krijgen. De smartphone zien we nu van verschillende kanten, nadat we eerder deze week al het nodige hebben gehoord over de nieuwe telefoon. Het toestel zal één van de eerste (of mogelijk de eerste) smartphone zijn met een Snapdragon 898 chipset aan boord. Dit is de nieuwe high-end processor van Qualcomm.

In het 6,67 inch AMOLED-scherm is een opening te vinden voor de selfie-camera. Deze biedt een opvallend hoge resolutie van maar liefst 60 megapixel. Het scherm zelf zal een verversingssnelheid bieden van 144Hz. De triple-camera aan de achterzijde krijgt twee 50 megapixel lenzen, een hoofdlens en een groothoeklens. Daarbij is er een 2 megapixel dieptelens aanwezig. Opvallend is dat een telelens gemist moet worden op dit nieuwe vlaggenschip.



De Motorola Edge 30 Ultra krijgt van de fabrikant een 5000 mAh accu welke snel opgeladen kan worden met een kracht van 68 watt. Verdere details ontbreken nog op dit moment, maar zullen we ongetwijfeld in de komende tijd te horen krijgen van Motorola.

Motorola Edge 20 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 623,00 euro