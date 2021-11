Motorola Edge 30 Ultra specs uitgelekt; 68W snelladen en 144Hz scherm

Motorola werkt alweer aan de volgende generatie Edge-smartphone. De eerste smartphone waarover we nu meer te horen krijgen is de Motorola Edge 30 Ultra. De specificaties van deze nieuwe smartphone liggen nu op straat. Wat weten we al over dit toestel?

Dit is de Motorola Edge 30 Ultra

Als er één smartphonefabrikant is dat in hoog tempo nieuwe toestellen uitbrengt, dan is het Motorola wel. Dinsdag schreven we over de aankondiging van de Moto G60. Op termijn kunnen we een ander nieuw toestel verwachten van het bedrijf. In het geruchtencircuit duikt nu de Motorola Edge 30 Ultra op. Afbeeldingen van het toestel zijn nog niet opgedoken, maar wel krijgen we een hoop te weten over de specificaties van de nieuwe smartphone. Waarmee gaat Motorola ons verrassen?

De Motorola Edge 20 Pro

Op de planning staat een 6,67 inch OLED-paneel met een verversingssnelheid van maar liefst 144Hz. Dit scherm zal een Full-HD+ resolutie afleveren. De chipset van de smartphone is vermoedelijk de Snapdragon SM8450, welke vermoedelijk door zal gaan onder de naam Snapdragon 898. Als de informatie van de Duitse website klopt, dan krijgt het toestel een 60 megapixel front-camera, wat wel heel flink is. Aan de achterkant zou de telefoon een triple-camera meekrijgen; een 50 megapixel hoofdcamera met optische beeldstabilisatie. Hij wordt bijgestaan door een 50 megapixel groothoeklens en een 2 megapixel dieptesensor.

De Motorola Edge 30 Ultra, welke in China Motorola Edge X genoemd zal worden, krijgt een 5000 mAh accu. Het opladen moet razendsnel gaan verlopen, dankzij de ondersteuning voor 68W snelladen. Verder weten we dat het toestel een gewicht krijgt van 200 gram, 8/12GB RAM krijgt en een opslagruimte van 128GB/256GB. Op de planning staan twee Android OS-updates. Een globale aankondiging van de Motorola Edge 30 Ultra zou gepland zijn voor de maand januari. Een prijs ontbreekt op dit moment, net als persfoto’s.

