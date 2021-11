Motorola komt met Moto G60 met 6000 mAh accu naar Nederland

Voor Nederland heeft Motorola een nieuwe smartphone aangekondigd. Nadat we in april van dit jaar al de Moto G60 te zien kregen, wordt nu duidelijk dat de smartphone met 6000 mAh accu ook naar Nederland komt. Dit alles voor een bedrag van 299,99 euro.

Moto G60 naar Nederland

Motorola heeft wederom uitbreiding voor de Moto G-serie, en wel in de vorm van de Moto G60. We kregen eerder al de Moto G60s te zien, een smartphone welke dan weer ondanks de vrijwel gelijke naam, qua specificaties totaal afwijkt met die van deze Moto G60. We zien een 6,8 inch scherm met een Full-HD+ resolutie en verversingssnelheid van 120Hz. De fabrikant geeft het toestel een Snapdragon 732G chipset van Qualcomm. Verder is er 6GB aan werkgeheugen en een opslagruimte van 128GB. De smartphone biedt een quad-camera met een 108 megapixel hoofdlens. Deze wordt bijgestaan door een groothoek- en een dieptelens.

De echte key-feature van de Moto G60 is natuurlijk de accu. De accucapaciteit van de Moto G60 komt uit op een flinke 6000 mAh. Het opladen kan met 20W. Met een dergelijke accucapaciteit moet het volgens Motorola mogelijk zijn om meerdere dagen met het toestel te kunnen doen. Vanuit de doos draait het toestel op Android 11, met de My UX skin van Motorola zelf.

De smartphone is vanaf vandaag te bestellen en wordt binnenkort uitgebracht. De prijs komt uit op 299,99 euro en je kunt voor het toestel nu alvast terecht bij Belsimpel.