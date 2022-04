Betaalbare Moto G22 met Android 12 nu verkrijgbaar

Motorola heeft de nieuwe Moto G22 uitgebracht in Nederland. De smartphone werd vorige maand aangekondigd, en is vanaf nu dus in de Nederlandse winkels te vinden. Wat heeft deze telefoon te bieden?

Moto G22 in Nederland

Er is weer wat meer keuze aan smartphones in het betaalbare segment. De telefoon die aan het aanbod wordt toegevoegd is de Moto G22 van Motorola. Deze betaalbare instapper werd begin vorige maand door het bedrijf gepresenteerd. Fijn detail; de smartphone draait direct op de nieuwste versie van het mobiele besturingssysteem; dus Android 12.

Voorop zien we een 6,5 inch HD+ beeldscherm met een verversingssnelheid van 90Hz. De telefoon wordt verder geleverd met een MediaTek Helio G37 processor, samen met 4GB aan werkgeheugen en 64GB aan opslagruimte. Je kunt het geheugen uitbreiden en gebruik maken van dual-sim. Daarnaast biedt het toestel een flinke 5000 mAh batterij en zit er aan de zijkant een vingerafdrukscanner. Mobiel betalen behoort ook tot de mogelijkheden dankzij de aanwezigheid van NFC.

Het maken van foto’s doet de Moto G22 met de quad-camera, waarbij je de beschikking hebt over een 50 megapixel hoofdcamera. Voor de selfies is er een 16 megapixel front-camera aanwezig. De telefoon heeft een adviesprijs die rond de 180 euro ligt. Je kunt de Moto G22 kopen bij Coolblue, Belsimpel, Mobiel en Bol.com. Tijdelijk krijg je een gratis 128GB geheugenkaart.