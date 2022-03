Moto G22 aangekondigd: stijlvolle telefoon met 50MP quad-camera

Motorola heeft de nieuwe Moto G22 aangekondigd, een smartphone die onlangs al vaker opdook in het geruchtencircuit. De smartphone wordt direct geleverd met Android 12, heeft een quad-camera met 50MP hoofdlens en een flinke batterijcapaciteit.

Moto G22 aangekondigd

We schreven gisteren al over de Moto G22 die opgedoken was in het geruchtencircuit. Het leek er toen al op dat het niet lang kon duren totdat de telefoon officieel aangekondigd werd. Dat is nu precies het geval, want de nieuwe Moto G22 van Motorola is officieel aangekondigd. Hiermee is de G-serie uitgebreid met een nieuw model.

De Moto G22 is uitgerust met een stijlvol design, met aan de voorkant een 6,5 inch HD+ beeldscherm met 90Hz verversingssnelheid. De telefoon zelf wordt aangedreven door de MediaTek Helio G37 octa-core processor, 4GB RAM en er is 64GB opslagruimte. Dit geheugen kun je uitbreiden met een geheugenkaart van maximaal 1 terabyte. Een voordeel van de Moto G22; de ruimte voor een geheugenkaart gaat niet ten koste van de tweede sim.

Voor het maken van foto’s is de Moto G22 uitgerust met vier camera’s aan de achterkant. Dit is een 50 megapixel hoofdcamera, welke ook PDAF autofocus heeft; een 8 megapixel groothoeklens en tweemaal een 2MP lens voor de diepte en macro. De smartphone krijgt een flinke 5000 mAh accu mee van Motorola. De vingerafdrukscanner van de telefoon zit aan de zijkant, geïntegreerd in de power-button.

Vanaf 22 maart kun je de Moto G22 kopen in het Cosmic Black voor een bedrag van 179,99 euro. In het begin krijg je daar een 128GB geheugenkaart bij de cadeau. Je kunt de telefoon nu alvast bestellen bij Belsimpel.