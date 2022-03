Moto G22 lekt verder uit: komt op de markt met Android 12

De line-up van Motorola lijkt binnenkort uitgebreid te worden met de Moto G22. Al eerder kregen we een beeld van het toestel, nu is dat opnieuw het geval. De smartphone wordt even flink uit de doeken gedaan door Duitse collega’s.

Moto G22: dit is ‘m

De Moto G22 moet binnenkort uitgebracht worden in het betaalbare mid-end segment. Nadat we eerder al berichten over de smartphone voorbij zagen komen, toen het de renders waren, is het nu tijd voor een volgende stap. De doorgaans erg goed betrouwbare Duitse collega’s van Winfuture hebben een boekje opengedaan over de Moto G22. De smartphone is te zien op renders, waarbij we ook nog wat details over de smartphone te weten komen.

De onderstaande specificaties weten we op dit moment van de Moto G22:

6,53 inch OLED-scherm

Resolutie 1600 x 720 pixels, 90Hz

MediaTek Helio G37 octa-core processor

4GB RAM

64GB opslagruimte

4G-ondersteuning, geen 5G

16 megapixel front-camera

Quad-camera: 50MP hoofdcamera, 8MP groothoek, 2MP diepte, 2MP macro

5000 mAh accu met 10W opladen

Wanneer Motorola precies de nieuwe smartphone uitbrengt is niet bekend, wel is duidelijk dat hij uitgebracht moet worden in Europa. De Moto G22 krijgt daarbij direct vanuit de doos Android 12. We hopen binnenkort meer over de smartphone te horen. We verwachten een prijs van rond de 150-170 euro.