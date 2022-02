Moto G22 verschijnt in het nieuws: renders staan online

Motorola komt binnenkort met de nieuwe Moto G22, zo is de verwachting. De telefoonfabrikant komt nu in het nieuws met renders die van de telefoon is verschenen.

Moto G22 in renders

Er zijn beelden verschenen van een nieuwe Motorola-smartphone. Het is een nieuw toestel in de G-serie, waarbij gesproken wordt over de Moto G22. De nieuwe Moto G22 krijgt een 6,5 inch HD+ beeldscherm met een 90Hz verversingssnelheid. Daarnaast wordt de G22 voorzien van een MediaTek G37 chipset; een octa-core processor welke wordt bijgestaan door 4GB werkgeheugen en 64GB opslagruimte.

Als we kijken naar de verdere lijst specificaties, zien we dat Motorola de Moto G22 een quad-camera krijgt. Deze biedt een 50 megapixel hoofdcamera, een 8 megapixel groothoeklens en tweemaal een 2MP lens voor macro- en diepte. De smartphone wordt geleverd met een 5000 mAh accu, een vingerafdrukscanner aan de zijkant en een 3,5 millimeter aansluiting voor de headset.

Wanneer de Moto G22 aangekondigd wordt en wat de prijs wordt, is nu niet bekend.