‘Motorola toont 24 februari nieuwe Motorola Edge 30 Pro’: alles uitgelekt

Motorola komt eind deze maand met een nieuwe aankondiging. De fabrikant zal dan het doek halen van de nieuwe Motorola Edge 30 Pro.

Motorola Edge 30 Pro

Dankzij de mensen achter Winfuture worden we op de hoogte gebracht van een interessant nieuwtje over Motorola. Het gaat over de aankondiging van een nieuwe Motorola-smartphone die gepland staat voor 24 februari. Helemaal uit de lucht gegrepen komt deze datum niet. De fabrikant heeft immers al deze datum gedeeld.

Volgens de Duitse collega’s gaan we hier kennismaken met de Motorola Edge 30 Pro, welke de Europese variant moet zijn van de Moto X30 die eerder voor China aangekondigd is. De bron meldt dat het toestel volledig gelijk is aan het Chinese model. Dat betekent dat de vingerafdrukscanner aan de zijkant te vinden zal zijn, en niet in het scherm geplaatst zal zijn.

Motorola zou de Motorola Edge 30 Pro voorzien van de Snapdragon 8 Gen 1 chipset, samen met een 6,7 inch AMOLED-scherm (144Hz) en een 60 megapixel front-camera. Aan de achterzijde is er ruimte voor drie camera’s; een 50MP hoofdlens met OIS, een 50MP groothoeklens en een 2 megapixel dieptelens. De bron heeft het over één configuratie waarin het toestel beschikbaar komt; 8GB/128GB.

De Motorola Edge 30 Pro moet op de markt verschijnen met een 5000 mAh accu die met 68W opgeladen kan worden. Vanuit de doos is het toestel voorzien van Android 12, NFC en WiFi 6E. Alle details zullen we naar verwachting op 24 februari te horen krijgen.