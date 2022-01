Motorola Edge 30 Pro: eerste renders en specificaties

Er zijn nieuwe beelden verschenen van de Motorola Edge 30 Pro, de opvolger van de huidige Edge 20 Pro. De smartphone krijgt een high-end chipset mee en snel opladen. Wat kunnen we verwachten?

Motorola Edge 30 Pro komt eraan

De Motorola Edge 30 Pro is in het nieuws. De nieuwe smartphone van Motorola moet de huidige Motorola Edge 20 Pro vervangen. In China is het toestel al aangekondigd als de Edge X30, en het is de verwachting dat de specificaties van de Europese variant vrijwel gelijk zijn.

Een bron heeft op Twitter informatie gedeeld over wat we kunnen verwachten van de nieuwe smartphone. Dit betekent dat we een 6,7 inch OLED-scherm kunnen verwachten met een verversingssnelheid van 144Hz. Er is een 60 megapixel selfie-camera aan de voorkant en een triple-camera aan de achterzijde. Dit zijn een 50 megapixel hoofdlens, 50 megapixel groothoeklens en een 2 megapixel dieptelens. De vingerafdrukscanner zit in het scherm geïntegreerd. Opvallend is de 5000 mAh accu die razendsnel opgeladen kan worden; met 68 watt. De achterkant zal van glas zijn, geheugenconfiguraties van maximaal 12GB RAM en 256GB opslagruimte.

Volgens de informatie zou Motorola de smartphone op 2 februari aan willen kondigen, volgende week dus. Of dat ook betekent dat we de smartphone in Nederland kunnen verwachten, is niet bekend. De huidige generatie verscheen in juli 2021.

Motorola Edge 20 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 537,00 euro

Motorola Edge 20 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 349,00 euro