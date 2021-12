Motorola Edge X30 aangekondigd: eerste smartphone met Snapdragon 8 Gen 1 chipset

Motorola heeft in de laatste maand van het jaar een nieuwe smartphone aangekondigd. Het is de Motorola Edge X30 en heeft gelijk een primeur; het is de eerste smartphone met een Snapdragon 8 Gen 1 chipset.

Motorola Edge X30 aangekondigd

In China heeft Motorola haar nieuwste paradepaardje gepresenteerd, een smartphone met high-end specificaties en een razendsnelle processor. De Motorola Edge X30 is de eerste telefoon ter wereld met de nieuwe Snapdragon 8 Gen 1 chipset, welke de opvolger is van de Snapdragon 888. Deze chipset weet volgens de fabrikant een prestatie neer te zetten welke 20 procent sneller is dan het voorgaande model. Verder belooft Qualcomm dat deze energiezuiniger is dan voorheen.

De Motorola Edge X30 heeft een OLED-scherm met een verversingssnelheid van 144Hz en een grootte van 6,7 inch. De telefoon krijgt een 60 megapixel front-camera voor haarscherpe selfies. Opvallend aan deze lens is dat deze onder het schermpaneel wordt geplaatst, zodat deze niet te zien is. Aan de achterkant heeft de telefoon een 50 megapixel hoofdcamera, een 50 megapixel groothoeklens en een 2 megapixel dieptelens. Met de camera kan in 8K gefilmd worden.

De smartphone van Motorola krijgt verder een 5000 mAh accu met 68W snelladen. Vanuit de doos draait de Motorola Edge X30 direct op Android 12. De prijzen beginnen bij omgerekend zo’n 450 euro. Over een komst naar Nederland en België is nu nog niets bekend.