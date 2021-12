Live foto’s van high-end Motorola Edge X30 uitgelekt: met duidelijke details over scherm

Binnenkort komt er een nieuwe telefoon aan van Motorola. De smartphonefabrikant zal de Motorola Moto Edge X30 presenteren. Waar de details tot nu toe vrij beperkt bleven, zien we dankzij geruchten nieuwe live foto’s van het toestel. Het zal een vlaggenschip worden.

Moto Edge X30 live foto’s

De aankondiging van de nieuwe Motorola Edge X30 staat voor later deze week gepland in China. Of daar ook bekend gemaakt wordt dat de nieuwe Motorola Edge X30 naar Nederland komt, dat is onbekend, maar mogelijk volgt dat dan nog op een later moment. In ieder geval krijgen we nu vast de eerste details te horen en te zien over het nieuwe toestel. Duidelijk is al wel dat Motorola de nieuwe Moto Edge X30 in het hogere segment plaatst, met premium eigenschappen. De X30 krijgt de nieuwste chipset mee van Qualcomm, de Snapdragon 8 Gen 1, welke afgelopen week officieel aangekondigd werd door de chipfabrikant.

De informatie over het scherm is ook al binnengekomen. Dankzij een vroegtijdig gepubliceerde video op het Chinese Motorola-account op Weibo komen we dit te weten. De smartphone van Motorola krijgt een verversingssnelheid van 144Hz, een HDR10+ certificering en 1 miljard kleuren. De grootte van het scherm wordt niet gedeeld, maar eerdere geruchten spraken over 6,67 inch scherm met een Full-HD+ resolutie.

Later deze week zullen we meer details te komen over de nieuwe smartphone van Motorola. Als Motorola de smartphone inderdaad in ons land uit zou willen brengen, horen we daar waarschijnlijk pas op een later moment meer over. De Edge 20-serie is immers nog niet lang verkrijgbaar in ons land.

