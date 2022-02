Motorola komt 24 februari met nieuwe smartphone

Motorola laat weten dat het op 24 februari met een nieuwe smartphone komt. De fabrikant komt onder andere naar Nederland met een nieuwe Edge-smartphone, zo wordt duidelijk.

Nieuwe Edge op 24 februari

Motorola heeft een teaser gedeeld waarbij het hint op een nieuwe aankondiging. De nieuwe presentatie staat gepland voor 24 februari. Het merk geeft niet veel details over wat we precies kunnen verwachten, al is er wel één belangrijke hint terug te vinden.

Op de foto zien we namelijk de hashtag #findyouredge wat duidelijk een verwijzing is naar de Edge-modelreeks. Eind januari werd de nieuwe Edge 30 Pro getoond als render, waarbij we ook de specificaties te zien kregen. Het is goed mogelijk dat Motorola op die dag dat toestel laat zien.

Uiteraard zullen wij je op de hoogte houden van de nieuwe aankondiging!

Motorola Edge 20 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 634,00 euro