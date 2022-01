Moto G200 review: veel voor weinig

Motorola staat erom bekend dat de fabrikant uitstekende toestellen levert voor een prima prijs. Op papier is de Moto G200 ook weer een toestel voor niet al te veel geld, maar toch met prima specificaties. In deze test lees je hoe het toestel het doet in de praktijk.

Moto G200 review

Motorola bracht in het verleden budget toestellen uit in de G-serie. Toestellen met een prima prijs-kwaliteitverhouding. Met de Moto G200 brengt de fabrikant een toestel op de markt die qua specificaties mee kan met toestellen die twee keer zo duur zijn.

Verkooppakket

De Moto G200 wordt geleverd in een rechthoekige doos zoals het gros van de toestellen. De inhoud van de doos is lekker compleet: naast het toestel vinden we ook een snellader met kabel terug, wat boekjes en een hoesje terug. Het pennetje om de simlade te openen zat verstopt tussen de boekjes.

Design en interface

Wanneer je de Moto G200 voor het eerst ziet, zie je meteen dat het een toestel van Motorola is. Hoewel het toestel met zijn 202 gram redelijk zwaar is, ligt het prima in de hand. Het LCD-scherm is 6,78 inch groot en heeft een Full-HD+ resolutie en een verversingssnelheid van 144Hz.

Ook bij de Moto G200 heeft Motorola er weer voor gekozen om een knop voor de Google Assistent toe te voegen aan de linkerkant. Omdat deze vrij hoog geplaatst is, zul je de assistent niet snel per ongeluk starten.

Aan de rechterkant is ruimte voor de volumeknoppen en de aan- en uitknop. In deze knop zit ook de vingerafdrukscanner verwerkt. De onderkant biedt ruimte voor de speaker, de USB-C poort en de simlade. Motorola heeft de 3,5 millimeter op het toestel weggelaten, evenals ruimte voor een SD-kaart.

De achterkant is gemaakt van plastic en heeft een matte afwerking. Hierdoor voelt het toestel niet glad aan en zal niet snel uit je handen glijden. Aan de linker bovenkant van de achterkant zit de cameramodule geplaatst. In deze module heeft de fabrikant drie lenzen geplaatst waar we later in deze review op terugkomen.

Interface

De skin die Motorola meelevert op haar toestellen noemt de fabrikant “My UX”. Deze skin ziet er niet heel anders uit dan standaard Android, maar er zijn wel een aantal handige functies toegevoegd. Het startscherm kun je naar eigen smaak aanpassen en heb je de beschikking over een aantal handige gebaren om bijvoorbeeld de camera of de zaklamp op te starten. We vinden het jammer dat het toestel nog op Android 11 draait, al wordt Android 12 wel beschikbaar gesteld voor de G200.

Communicatie: bellen, chatten en netwerken

Natuurlijk is de Moto G200 prima geschikt om te bellen, sms’en en te internetten. De apps om dit te doen zijn de standaard apps van Google. Dankzij ondersteuning van 5G en WiFi gaat internetten lekker snel. Uiteraard is het toestel ook uitgerust met GPS, Bluetooth en NFC.

Multimedia: muziek en film

Motorola heeft ook zijn best gedaan om goed te scoren op dit onderdeel. En dan hebben we het met name over het kijken naar films. Het 6,78 inch grote scherm is van prima kwaliteit en ook goed af te lezen op zonnige dagen. Het viel ons op dat de automatische helderheid wat aan de felle kant staat afgesteld. Het beeld is scherp en kleurrijk, fijn om naar te kijken.

De Moto G200 leent zich ook prima voor het luisteren van muziek, al is het niet mogelijk om een bedrade headset te gebruiken. Een 3,5 millimeter ontbreekt namelijk en dat vinden we toch wel een minpuntje. Een ander minpuntje is dat het toestel niet is uitgerust met stereo speakers. Al is het geluid van de speaker die aan de onderkant van het toestel is geplaatst, prima. Uiteraard is het mogelijk om een draadloze headset te verbinden via Bluetooth.

Camera: foto en video

Motorola heeft de Moto G200 uitgerust met drie lenzen achterop het toestel en één voorop; de selfie-camera. De drie lenzen achterop zijn achtereenvolgens de hoofdlens met 108 megapixel, een groothoeklens van 8 megapixel en een dieptelens van 2 megapixel.

De camera app is ook weer lekker overzichtelijk. Alle opties zitten binnen handbereik en je kunt makkelijk schakelen tussen foto en video. Ook het schakelen tussen de hoofdcamera en de groothoeklens gaat gemakkelijk. Door op het pijltje naast de sluiterknop te klikken, open je een aantal snelle instellingen. Naast de optie om te schakelen tussen foto en video zit een menuknop geplaatst. Wanneer je dit menu opent, heb je een flink aantal opties, zoals het maken van een panorama, een portretfoto en over te schakelen naar nachtzicht.

De kwaliteit van de foto’s is vrij aardig. De camera is geen hoogvlieger, maar ook zeker niet slecht. Opvallend is dat bij het inzoomen de foto’s er oké uitzien. Je ziet wel kwaliteitsverlies, maar in vergelijking met andere toestellen is het kwaliteitsverlies niet bijzonder groot. Daarentegen zien wel redelijk veel kwaliteitsverlies bij foto’s die in het donker zijn gemaakt. Deze foto’s laten vrij veel ruis zien en zijn snel bewogen. Wanneer er bijvoorbeeld wat straatverlichting aanwezig is, is dat meteen terug te zien in de kwaliteit van de foto’s. De kwaliteit van macrofoto’s is redelijk te noemen.

De foto’s die we met de Moto G200 hebben gemaakt, vind je terug in het online fotoalbum.

Selfie en videocamera

Zoals eerder gemeld beschikt de selfie-camera over een 8 megapixel lens. Foto’s gemaakt met de selfie-camera zijn over het algemeen prima, in het donker gaat de kwaliteit echter wat achteruit.

De videocamera laat zich makkelijk bedienen, al was het even zoeken waar je de resolutie kan veranderen. Om deze instellingen te openen veeg je simpelweg vanaf de sluiterknop naar het midden van het scherm. Voor de kwaliteit van de video’s geldt eigenlijk hetzelfde als de kwaliteit van de foto’s, deze is redelijk. We vinden het een pluspunt dat je tijdens het filmen kunt schakelen tussen de lenzen.

Overige mogelijkheden

Net als veel andere smartphones heeft de Moto G200 ook een aantal functies meegekregen die we nog niet hebben besproken. Je raadt het al, in dit onderdeel bespreken we kort deze mogelijkheden.

Vingerafdrukscanner

Motorola heeft de vingerafdrukscanner weer in de power-button verwerkt. Deze zit aan de rechterkant van het toestel geplaatst. Over de snelheid hebben we geen klagen, een lichte aanraking is voldoende om het toestel te ontgrendelen. Uiteraard heb je de mogelijkheid om meerdere vingerafdrukken toe te voegen.

Motorola Actions

Ook op de Moto G200 heeft de handige Moto-app meegekregen. Deze app zet vol met handige opties. Je kunt bijvoorbeeld het toestel een andere look geven, maar ook om het interactief display in te schakelen of enkele handige gebaren instellen om snel de zaklamp aan te zetten of de camera app snel te openen.

Prestaties: accu, snelheid en geheugen

De Moto G200 heeft de Snapdragon 888+ meegekregen. Dit is een high-end processor en dat is te merken. Ondersteunt door 8GB aan RAM openen apps erg snel en ook multitasken of het spelen van een grafisch zware game is geen enkel probleem. Je moet het doen met 128GB aan opslagruimte, dit zal voor de meeste mensen ruim voldoende zijn.

Accu

Met de 5000 mAh grote accu kom je makkelijk de dag door. Bij intensief hielden we in de testperiode nog wel een derde van de capaciteit over. De screen-on-time is ook dik in orde, we noteerden gemiddeld tussen de 4 en 6 uur. Bij minder intensief zal de accu zelfs twee dagen meegaan. Opladen doe je met de 33W meegeleverde oplader.

Updatebeleid

Motorola heeft nou niet bepaald een goede reputatie als het gaat om updates. Deze traditie zet de fabrikant voort met de Moto G200. Het toestel zal twee jaar lang beveiligingsupdates ontvangen en slechts één Android OS update. Dat is dus Android 12. Je betaalt weliswaar niet de hoofdprijs voor de G200, maar dit vinden we toch wel een groot minpunt.

Beoordeling

We hebben de Moto G200 de afgelopen tijd mogen testen van Motorola. Dit is ons goed bevallen. Het toestel is razendsnel, voort taken snel en zonder haperingen uit. De accu is ook prima, bij intensief gebruik haal je met gemak het einde van de dag. De camera mag dan geen uitschieter zijn, de foto’s zijn nog altijd van redelijke kwaliteit. En dat alles voor nog geen 400 euro. Al met al erg netjes, we hadden wel graag gezien dat het toestel wat langer updates zou ontvangen.

De Moto G200 van Motorola is te koop bij Belsimpel en Mobiel.

Moto G200 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 399,00 euro