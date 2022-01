Moto G200 vanaf nu te koop in Nederland: alle details

Motorola heeft haar nieuwe smartphone met prima specificaties uitgebracht in Nederland. Het is de Moto G200, welke uitgerust is met de krachtige Snapdragon 888+ chipset.

Moto G200 uitgebracht

De nieuwe Moto G200 is uitgebracht in Nederland. De telefoon van Motorola werd in november aangekondigd en is de opvolger van de Moto G100. De telefoon is voorzien van een 6,8 inch beeldscherm met een Full-HD+ beeldscherm, welke een 144Hz verversingssnelheid levert.

Er is een Snapdragon 888+ processor met 8GB aan werkgeheugen en ondersteuning voor het 5G-netwerk. Het interne geheugen komt uit op 128GB. De Moto G200 is ook uitgerust met een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 30W laden. Daarbij kun je het Ready For-platform gebruiken om de telefoon aan te sluiten op een monitor. Deze ondersteuning hebben we eerder uitgebreid besproken in de Moto G100 review.

Voor het maken van foto’s is de smartphone uitgerust met een 108 megapixel lens. Daarbij is er een 8 megapixel groothoeklens en een 2 megapixel lens. De adviesprijs van de telefoon komt uit op 449,99 euro. Je kunt voor de Moto G200 terecht bij Belsimpel en Mobiel.