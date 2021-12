Motorola brengt Moto G31 uit in Nederland voor 219 euro

Op de valreep voor het nieuwe jaar heeft Motorola een toestel uit de vernieuwde G-serie uitgebracht in Nederland. We zien de Moto G31, welke voor net iets meer dan 200 euro in de Nederlandse winkels ligt. De details zetten we op een rijtje.

Moto G31 is verkrijgbaar

Motorola kwam vorige maand met de Moto G31 en Moto G51, waarbij het merk ook nog de nieuwe Moto G200 presenteerde. De eerste van deze drie smartphones is vanaf nu verkrijgbaar in Nederland, zo blijkt uit de toesteldatabase van DroidApp. Het gaat om de Moto G31, welke inmiddels ook opgenomen is in het overzicht met toestellen dat op termijn de update naar Android 12 krijgt. De telefoon verschijnt op de markt met Android 11, samen met de My UX skin waarmee je tal van zaken kunt personaliseren.

De Moto G31 heeft voor zijn prijs prima specificaties. Zo zien we ondanks zijn adviesprijs een 6,4 inch OLED-scherm met een Full-HD+ resolutie. Daarnaast heeft Motorola het toestel uitgerust met 4GB aan werkgeheugen en is de 128GB aan opslagruimte uit te breiden met een geheugenkaart. De smartphone heeft een triple-camera; bestaande uit een 50 megapixel hoofdlens, een 8 megapixel groothoeklens en een 2 megapixel macrolens. Motorola voorziet de telefoon daarnaast ook van een MediaTek Helio G85 octa-core chipset en een flinke 5000 mAh accu.

Voor de Moto G31 is een adviesprijs van 219 euro, al kun je hem nu al voor minder vinden. Alle details vind je via onderstaande button op de toestelpagina van de Moto G31. De smartphone is direct verkrijgbaar bij Bol.com, Coolblue, Mobiel, MediaMarkt en Belsimpel.