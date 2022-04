Motorola Edge 30 is officieel: alle details op een rijtje

De Motorola Edge-serie is uitgebreid met een nieuw model. De telefoon in kwestie is de Motorola Edge 30. De smartphone komt naar Europa en komt natuurlijk direct met Android 12. Eerder zagen we al de Motorola Edge 30 Pro.

Motorola Edge 30

De Motorola Edge 30 is aangekondigd, nadat we eerder van de fabrikant al de Motorola Edge 30 Pro te zien kregen. De telefoon is met een dikte van 6,8 millimeter erg dun te noemen. Daarbij weegt het toestel dankzij zijn lichte behuizing slechts 155 gram. De smartphone heeft ondersteuning voor het 5G-netwerk, mede dankzij de Qualcomm Snapdragon 778G+ chipset.

Aan boord is 8GB aan werkgeheugen, 128GB aan opslagruimte en er is dual-sim. Uiteraard kun je WiFi (6) gebruiken. NFC en zijn er dual-stereo-speakers. Verder biedt Motorola de mogelijkheid om de 4020 mAh accu op te laden met een kracht van 33 watt. De Motorola Edge 30 biedt een 6,5 inch AMOLED-beeldscherm met een verversingssnelheid van 144Hz en heeft ondersteuning voor HDR10+.

De foto’s maak je met een triple-camera. Hierbij is er een 50 megapixel hoofdcamera, een 50MP groothoeklens en 2MP dieptelens. De camera biedt optische beeldstabilisatie, PDAF autofocus en natuurlijk de bekende Motorola-tools. Voor de selfies is er een 32 megapixel front-camera aan de voorzijde te vinden.

Bij Motorola kun je kiezen uit de kleuren Meteor Grey, Aurora Green en Supermoon Silver. Die laatste twee kleuren worden enkel door Motorola zelf verkocht. De prijs van het toestel komt uit op 449,99 euro. Vanaf 2 mei is het toestel te koop in ons land. Tot 22 mei krijg je er de Moto Buds-S ANC bij cadeau.