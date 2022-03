Motorola Frontier in live-foto: 200 megapixel camera gespot

Er is nieuws over de nieuwste high-end smartphone van Motorola die in de pijplijn zit. De Motorola Frontier moet een uitgebreide high-end worden.

Motorola Frontier

De Motorola Frontier wordt de nieuwe uitgebreide high-end smartphone van Motorola. Al langer gaat het toestel rond in het geruchtencircuit, zo verscheen in januari een eerste render. De telefoon zou voorzien zijn van een Snapdragon 8 Gen 1 chipset, 6,67 inch OLED-scherm en 125W laden.

Motorola geeft de Frontier een triple-camera mee, en daar werd eerder al over gerept. De smartphone zou een 200 megapixel camera meekrijgen, en nu krijgen we een foto van de Frontier te zien met daarin de triple-camera. Bij de module zien we staan dat het gaat om een 200 megapixel camera met een diafragma van f/2.2 met optische beeldstabilisatie. De camera zou uit de fabriek van Samsung komen rollen.

Gezien het feit dat er al aardig wat gegevens bekend zijn, verwachten we dat het niet gek lang meer duurt voordat Motorola het toestel definitief presenteert.