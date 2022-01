‘Motorola werkt aan nieuwe high-end smartphone met 200MP camera en 125W opladen

Een nieuwe krachtpatser van een high-end smartphone moeten we binnenkort gaan zien bij Motorola. De fabrikant komt met het toestel in het nieuws en als de berichten kloppen, krijgen we een toestel met alles erop en eraan te zien.

Motorola ‘Frontier’

Een nieuw gerucht gaat rond over een nieuwe telefoon van Motorola. De naam van het toestel is nog onbekend, al wordt nu in het geruchtencircuit gesproken over een toestel met de codenaam ‘Frontier’. De smartphone moet in het high-end segment geplaatst worden en verder gaan dan de eerder gepresenteerde Motorola Edge X30.

De Motorola Edge 20 Pro

De nog niet aangekondigde Motorola krijgt volgens de Duitse bron een 6,67 inch OLED-scherm met een Full-HD+ resolutie en een hoge verversingssnelheid van 144Hz. De telefoon komt met de nieuwe Snapdragon 8 Gen 1 chipset en 8 of 12GB aan werkgeheugen. Het interne geheugen moet uitkomen op 128GB/256GB en natuurlijk is er Android 12. De nieuwe smartphone van Motorola komt ook met een flinke camera. De front-camera zou volgens het bericht een resolutie krijgen van 60 megapixel. Achterop moet een triple-camera zorgen voor de mooie foto’s. Hieronder valt een 200 megapixel hoofdlens, bijgestaan door een 50MP en een 12MP lens, vermoedelijk een groothoek- en telelens.

Opladen

Dan is er ook nog nieuws over het opladen. Hoewel informatie over de accucapaciteit nog ontbreekt; moet deze wel ontzettend snel opgeladen kunnen worden. Bekabeld moet de laadsnelheid uitkomen op 125 watt, draadloos op 50 watt. Op dit moment is niet bekend wanneer de nieuwe Motorola aangekondigd wordt, maar dit zou ergens in het derde kwartaal van 2022 moeten gebeuren. Of daarmee de telefoon ook naar Nederland komt, is nu nog te vroeg om te zeggen.

