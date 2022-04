Motorola Edge 20 en 20 Lite ontvangen april-update

Gebruikers van de Motorola Edge 20-serie hebben een drukke week. Nadat eerder al Android 12 verscheen voor het standaard model, is er nu de beveiligingsupdate van april.

Motorola Edge 20 met april-update

Verschillende fabrikanten hebben de april-update al verspreid voor een paar van hun toestellen. Een nieuwe update staat nu ook klaar voor twee modellen van Motorola. We hebben het hier over de vorig jaar verschenen Motorola Edge 20 en de Motorola Edge 20 Lite. Beide modellen ontvangen beveiligingsupdate april 2022, zo laat Richard ons weten. Voor de Motorola Edge 20 Pro is de update nog altijd niet beschikbaar; deze heeft nog steeds de januari-update.

De Motorola Edge 20 kreeg van de week ook al een grote update; dat was de update naar Android 12. Hierbij bleef de patch op maart staan; maar daar komt nu voor dat toestel toch een einde aan. Voor de Lite en de Pro is de update naar Android 12 nog niet beschikbaar.

Als de update beschikbaar is, krijg je hiervan een melding op je toestel.

Motorola Edge 20 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 323,00 euro