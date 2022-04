Gelekt: nieuwe Motorola Edge 30 en Moto G 5G (2022)

Twee nieuwe modellen van Motorola zijn opgedoken in het geruchtencircuit. Waar we eerder de Motorola Edge 30 Pro al zagen in een aankondiging. Zien we nu ook de Motorola Edge 30 en de Moto G 5G (2022).

Motorola Edge 30 en Moto G 5G (2022)

De Edge- en G-serie van Motorola zullen binnenkort verder uitgebreid worden. De smartphones worden door Evleaks gedeeld; een bron die vaker informatie vroegtijdig weet te delen. Om te beginnen is er dus de uitbreiding voor de Edge-reeks. Eerder kregen we al de Motorola Edge 30 Pro te zien. Dat toestel is inmiddels ook verkrijgbaar in Nederland. Een ‘regulier’ model kregen we bij de aankondiging niet te zien, maar naar verluidt zou dat binnenkort moeten veranderen.

Motorola Edge 30

De Motorola Edge 30 krijgt en 6,55 inch OLED-scherm met een Full-HD+ resolutie mee, samen met een 144Hz hoge verversingssnelheid. Voor het toestel wordt een Snapdragon 778G chipset van Qualcomm verwacht, samen met 6/8GB aan werkgeheugen. De telefoon krijgt verder van de fabrikant een opslagruimte van 128/256GB. De accu is op papier niet al te groot; 4020 mAh. Maar met de nodige optimalisaties, hoeft dit echt niet te betekenen dat de telefoon een slechte accuduur heeft. Het opladen gaat met 30 watt.

We kunnen tweemaal een 50 megapixel lens verwachten, voor de hoofd- en groothoeklens. Daarnaasst heeft Motorola een 2 megapixel camera in gedachten voor de diepte. De selfie-cam krijgt 32 megapixel. Nog deze maand zou het toestel aangekondigd moet worden.

Moto G 5G (2022)

Een ander model dat rondgaat in het geruchtencircuit is de Motorola Moto G 5G (2022). Dit toestel komt met een 6,53 inch HD+ beeldscherm. Deze levert een verversingssnelheid van 90Hz. Verder zien we een Dimensity 700 chipset van MediaTek en is er 4/6GB RAM en minimaal 64GB geheugen. De camera krijgt een 50 megapixel hoofdlens, 2MP macro- en 2MP dieptelens. De selfie-camera komt uit op 13 megapixel en er is een 5000 mAh accu met 15W laden.