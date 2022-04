Motorola Edge, Edge+ en Edge 20 ontvangen Android 12-update

Motorola heeft het startschot gegeven voor de uitrol van Android 12 voor meerdere toestellen. De smartphones die de nieuwe update aangeboden krijgen, zijn de Motorola Edge, Edge+ en de Edge 20. De update brengt een hoop vernieuwingen met zich mee.

Android 12 voor Motorola Edge-toestellen

Onder andere in Nederland is fabrikant Motorola begonnen met het verspreiden van de update naar Android 12. Dit is de meest recente Android-versie die beschikbaar is voor het brede publiek. Met de nieuwe update worden een hoop nieuwe functies toegevoegd. De update wordt inmiddels uitgerold voor de Motorola Edge en de Edge+. Beide modellen verschenen in 2020 met Android 10 op de markt, en zoals het er nu naar uitziet is dit (één van) de laatste update(s) die uitgebracht worden voor de twee.

Voor de Motorola Edge 20 staat eveneens de update klaar, zo laten Marco en Richard aan DroidApp weten. Nieuw hierbij is natuurlijk de Material You-interface die doorgevoerd wordt. Hierbij kunnen de interfacekleuren overgenomen worden uit de ingestelde achtergrond. Verder is er meer gewerkt aan privacy-opties; waardoor je een app toegang kunt geven tot je geschatte locatie. Hierbij blijft het toestel op de patch van maart staan.

