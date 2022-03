Netflix: reclame wordt niet uitgesloten voor in de toekomst

Netflix heeft in een interview meer informatie gegeven over de toekomst van het bedrijf. Advertenties lijken niet langer meer uitgesloten te worden.

Reclame bij Netflix?

Videodienst Netflix heeft in een gesprek laten weten dat de komst van advertenties niet uitgesloten wordt voor in de toekomst. Dit wordt gezegd door Spencer Neumann, Chief Financial Officer bij Netflix, bij een conferentie. Tot nu toe werd reclame altijd uitgesloten bij de streamingdienst.

Dat kan zomaar in de toekomst veranderen. Neumann gaf aan dat het geen deel uitmaakt van huidige plannen, maar dat het niet voor altijd uitgesloten wordt. De vraag kwam naar aanleiding van Disney+. Die videodienst wil een goedkoper abonnement aanbieden, waarbij er wel met advertenties gewerkt wordt. Een combinatie met een lage maandprijs en advertenties zou ervoor moeten zorgen dat meer gebruikers zich aanmelden. De reclame zou dan niet te zien zijn bij de ‘normale’ abonnementen die aangeboden worden.