Een nieuw overzicht vol met series en films is aan komen waaien! Dit vind je komende week 8 van 2022 nieuw op Netflix, Disney+ en Pathé Thuis.



Netflix

Vikings: Valhalla (seizoen 1)

Dramatiseert de legendarische avonturen van enkele van de beroemdste Vikingen die ooit hebben geleefd – Leif Eriksson, Freydis Eriksdotter, Harald Hardrada en de Normandische koning Willem de Veroveraar. Deze mannen en vrouwen zullen vechten om te overleven in de steeds veranderende en evoluerende wereld.

Merli: Dare to Know

Volgt het verhaal van Pol Rubio, de favoriete student van Merlin Bergeron, uit de TV-serie “Merlin”. Pol treedt in de voetsporen van zijn vroegere professor en begint zijn carrière als filosoof aan de universiteit van Barcelona. Pol ontmoet nieuwe vrienden, nieuwe collega’s en nieuwe leraren, nieuwe conflicten, zijn gecompliceerde familie en zijn nieuwe relatie met Bruno.

UFO

Een student met aspiraties in de muziek valt voor een stoere motorracer. Maar tragedie en familie staan in de weg als het stel een weg zoekt in de liefde.

Disney+

The King’s Man

Terwijl de ergste tirannen en criminele meesterbreinen uit de geschiedenis bijeenkomen om een oorlog te beramen en miljoenen mensen uit te roeien, moet één man tegen de klok racen om hen tegen te houden.

No Exit

Gestrand op een afgelegen wegrestaurant in de bergen tijdens een sneeuwstorm, ontdekt een student een ontvoerd kind dat verborgen zit in een auto van een van de mensen in het gebouw.

Pathé Thuis

Un monde

Op haar nieuwe basisschool wil Nora niets liever dan vrienden maken, maar als ze ziet dat haar grote broer Abel wordt lastiggevallen op school wil ze helpen. Haar vader wil dat ze op komt voor haar broer maar Abel vindt dat ze moet zwijgen en staat voor een lastige keuze.

Riders of Justice

Markus keert terug naar huis om voor zijn dochter te zorgen wanneer zijn vrouw omkomt bij een tragisch treinongeluk. Wanneer echter een overlevende van het wrak opduikt en beweert dat er opzet in het spel is, vermoedt Markus dat zijn vrouw is vermoord en begint hij aan een missie om de verantwoordelijken te vinden.