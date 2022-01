Met de start van februari zijn we al lekker op weg naar de lente maar voor de mindere dagen is er weer genoeg om naar te kijken! We maken een rondje langs Netflix, Pathé en Disney+. Dit vind je nieuw op de streamingsdiensten in week 5 van 2022.

Netflix

Star Trek Beyond

De bemanning van de USS Enterprise verkent de verste uithoeken van de niet in kaart gebrachte ruimte, waar ze een mysterieuze nieuwe vijand tegenkomen die hen en alles waar de Federatie voor staat op de proef stelt.

Oscuro Deseo (seizoen 2)

De getrouwde Alma brengt een noodlottig weekend weg van huis door dat passie doet ontvlammen, eindigt in een tragedie en haar ertoe brengt de waarheid over haar naasten in twijfel te trekken.

Kid Cosmic (seizoen 3)

De superheldendromen van een jongen komen uit als hij vijf krachtige kosmische stenen vindt. Maar de wereld redden is moeilijker dan hij had gedacht en hij kan het niet alleen.

Sweet Magnolias (seizoen 2)

Levenslange vriendinnen Maddie, Helen en Dana Sue geven elkaar een steuntje in de rug terwijl ze jongleren met relaties, familie en carrières in het kleine, zuidelijke stadje Serenity.

Pathé Thuis

Mijn moeder is een Gorilla

Het weesje Jonna verlangt naar een moeder. Op een dag stopt er een oude auto voor het weeshuis en stapt er een gorilla uit die Jonna uitkiest voor adoptie. Al snel wordt duidelijk dat ze meer dingen gemeen hebben dan ze aanvankelijk dachten.

Disney+

Snowdrop (seizoen 1)

Een wanhopig liefdesverhaal tussen Youngro, een jeugdige vrouwelijke eerstejaarsstudente, en Sooho, een prestigieuze maar mysterieuze universiteitsgediplomeerde, die op een dag in haar kamer arriveert, bedekt met bloed van het wegrennen uit een gevaarlijke situatie

Amazon Prime Video

Reacher (seizoen 1)

Wanneer de gepensioneerde militaire politieofficier Jack Reacher wordt gearresteerd voor een moord die hij niet heeft gepleegd, komt hij terecht in het midden van een dodelijke samenzwering vol corrupte agenten, louche zakenlui en intrigerende politici.