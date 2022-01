In de vierde week van dit nieuwe jaar zijn er weer tal van nieuwe titels op Netflix, Amazon, Disney+ en meer te vinden. Wij hebben een kleine compilatie gemaakt van wat je in week 4 van 2022 nieuw kunt bekijken.

Netflix

Ada Dapper, wetenschapper (seizoen 2)

De piepkleine wetenschapper Ada Dapper en haar twee beste vrienden stellen grote vragen en werken samen om de waarheid over alles te ontdekken!



The Sinner (seizoen 4)

In een klein New Yorks stadje jaagt een spookachtige detective naar antwoorden over verbijsterende misdaden terwijl hij worstelt met zijn eigen demonen.



Chosen

De wereld van een 17-jarig meisje wordt op zijn kop gezet wanneer zij en haar vrienden een verontrustende ontdekking doen in hun rustige Deense stadje.



Amazon Prime Video

The Legend of Vox Machina

Ze zijn ruig, ze zijn buitenbeentjes die huurlingen zijn geworden. Vox Machina is meer geïnteresseerd in makkelijk geld en goedkoop bier dan in het beschermen van het koninkrijk. Maar wanneer het koninkrijk wordt bedreigd door het kwaad, realiseert deze onstuimige groep zich dat zij de enigen zijn die in staat zijn om gerechtigheid te herstellen.



Disney+

Jojo Rabbit

Een satire over de Tweede Wereldoorlog die een eenzame Duitse jongen volgt wiens wereldbeeld op zijn kop wordt gezet wanneer hij ontdekt dat zijn alleenstaande moeder een jong Joods meisje op hun zolder verbergt. Geholpen door zijn idiote denkbeeldige vriend, Adolf Hitler, moet Jojo zijn blinde nationalisme onder ogen zien.