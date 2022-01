Deze week vind je weer een hoop nieuwe films en series op de streamingsdiensten, van hete singles tot ontroerende documentaire films. We maken een rondje langs Netflix, Pathé en Disney+. Dit vind je nieuw op de streamingsdiensten in week 3 van 2022.

Netflix

Dota: Dragon’s Blood (seizoen 2)

Na ontmoetingen met een draak en een prinses op haar eigen missie, raakt een drakenridder verwikkeld in gebeurtenissen die groter zijn dan hij zich ooit had kunnen voorstellen.

The Crazies

De Amerikaanse droom loopt gruwelijk mis wanneer de inwoners van dit perfecte stadje bezwijken aan een oncontroleerbare drang naar geweld en het gruwelijke bloedvergieten escaleert in anarchie. In een poging de epidemie in te dammen, gebruikt het leger dodelijk geweld om de toegang tot of uit de stad af te sluiten, waardoor de weinige gezonde burgers worden overgelaten aan de groeiende chaos terwijl verdorven moordenaars op de loer liggen in de schaduwen.

Too Hot to Handle (seizoen 3)

Too Hot To Handle is terug voor seizoen 3 en deze keer staat er nog meer op het spel! De sexy singles zijn klaar voor de tijd van hun leven, maar in de Too Hot villa blijven betekent dat je je aan de regels moet houden: niet zoenen, niet strelen en geen seks van welke soort dan ook, of ze lopen het risico om de prijs van $200.000 mis te lopen.

Temporada de Verão (seizoen 1)

Een groep jonge volwassenen die werken in een paradijselijk resort beleven een onvergetelijke zomer als ze liefde, echte vriendschappen en vernietigende geheimen ontdekken.

Pathé Thuis

Petite fille

Het ontroerende portret van de achtjarige Sasha, die haar geslacht in twijfel trekt en daarbij de soms verontrustende reacties oproept van een samenleving die nog steeds is geïnvesteerd in een biologisch jongens-meisjes-denksysteem.

Disney+

Logan

In de nabije toekomst zorgt een vermoeide Logan voor een zieke Professor X in een schuilplaats aan de Mexicaanse grens. Maar Logan’s pogingen om zich te verbergen voor de wereld en zijn nalatenschap worden verstoord wanneer een jonge mutant arriveert, achtervolgd door duistere krachten.

Amazon Prime Video

As We See It (seizoen 1)

As We See It volgt Jack, Harrison en Violet, kamergenoten van rond de twintig met autisme. Ze proberen een baan te vinden en te houden, vrienden te maken, verliefd te worden en hun weg te vinden in een wereld die hen ontglipt.