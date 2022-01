Ook in de tweede week van het nieuwe jaar is er weer genoeg om naar (uit) te kijken. We maken een rondje langs Netflix, Pathé, Disney+ en Videoland. Dit vind je nieuw op de streamingsdiensten in week 2 van 2022.

Netflix

How i fell in love with a gangster

Een mysterieuze vrouw vertelt het verhaal over de opkomst en ondergang van Nikodem “Nikoś” Skotarczak, één van de grootste gangsters uit de Poolse geschiedenis. Geïnspireerd door een waargebeurd verhaal.

Penyalin Cahaya

Een eerstejaars universiteitsstudente, Sur, gaat voor de eerste keer in haar leven naar een feestje om een prestatie te vieren van Mata Hari, de theatergroep van de universiteit waar Sur vrijwilligster is als webdesigner. Het leven is compleet omgeslagen voor Sur nadat ze de volgende ochtend wakker wordt. Ze verliest haar studiebeurs en wordt verstoten door haar familie nadat haar selfies online zijn verspreid.

After Life (seizoen 3)

Het is het laatste seizoen van After Life en Tony (Ricky Gervais) rouwt nog steeds wanhopig om het verlies van zijn vrouw, Lisa. Zal hij ooit echt de toekomst omarmen als hij het verleden niet kan loslaten?

Pathé Thuis

Stillwater

Stillwater volgt een Amerikaanse olieboorder uit Oklahoma die naar Marseille reist om zijn vervreemde dochter te bezoeken. Zij zit in de gevangenis voor een moord waarvan ze beweert dat ze die niet heeft gepleegd. Geconfronteerd met taalbarrières, culturele verschillen en een ingewikkeld rechtssysteem bouwt Bill een nieuw leven voor zichzelf op in Frankrijk terwijl hij er zijn persoonlijke missie van maakt om zijn dochter vrij te pleiten.

Disney+

Eternals

De Eternals zijn een team van oude buitenaardse wezens die al duizenden jaren in het geheim op aarde leven. Wanneer een onverwachte tragedie hen uit de schaduw dwingt, worden ze gedwongen zich te herenigen tegen de oudste vijand van de mensheid, de Deviants.

Videoland

Star Trek Into Darkness

Wanneer de bemanning van de Enterprise naar huis wordt teruggeroepen, ontdekken ze dat een onstuitbare terreurmacht uit hun eigen organisatie de vloot en alles waar ze voor staat tot ontploffing heeft gebracht, waardoor onze wereld in een crisissituatie is beland.

Amazon Prime Video

Hotel Transylvania: Transformania

Wanneer Van Helsing’s mysterieuze uitvinding, de “Monsterfication Ray”, de mist ingaat, veranderen Drac en zijn monstervrienden in mensen en wordt Johnny een monster. In hun nieuwe lichamen die niet bij elkaar passen, moeten Drac en Johnny samenwerken en over de wereld racen om een geneesmiddel te vinden voordat het te laat is.