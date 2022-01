Nieuw op Netflix, Disney+ en Pathé Thuis de komende week (week 1 – 2022)

Start het nieuwe jaar met een nieuwe serie of film op je favoriete streamingsdienst. We hebben ook nu weer een mooi overzicht van nieuwe titels. Dit vind je nieuw op de streamingsdiensten in week 1 van 2022.

Netflix

El Páramo

Een familie die geïsoleerd leeft van de maatschappij, grenzen die hun territorium afbakenen en een beest dat alle banden die hen samenbinden op de proef zal stellen. De film ‘El Páramo’ zie je op 6 januari op Netflix.

Hype House

Neem een kijkje in het huis van de meest besproken makers van social media als ze liefde, roem en vriendschap navigeren terwijl ze samen leven en content creëren.

Johnny Test (seizoen 2)

Johnny Test is terug met een nieuw seizoen op Netflix, deze jongen met een liefde voor wetenschap en een rijke fantasie stuit samen met zijn hond weer op een hoop problemen.

Spider-Man: Homecoming

Peter Parker balanceert zijn leven als gewone middelbare scholier in Queens met zijn superhelden alter-ego Spider-Man, en komt op het spoor van een nieuwe dreiging die het luchtruim van New York City doorkruist.

Pathé Thuis

Half Nelson

Een drugsverslaafde leraar op een middelbare school in de stad sluit een onwaarschijnlijke vriendschap met een van zijn leerlingen nadat ze zijn geheim heeft ontdekt.

Un triomphe

Een worstelende acteur gaat ermee akkoord om in de gevangenis een theaterworkshop te leiden om de eindjes aan elkaar te knopen. Verrast door de acteertalenten van de gevangenen, gaat hij met hen een toneelstuk opvoeren in een echt theater. Dit is het begin van een prachtig menselijk avontuur. Geïnspireerd door een waargebeurd verhaal.

Disney+

The Simpsons (seizoen 32)

Vanaf woensdag zie je op Disney+ het 32e seizoen van de The Simpsons met nieuwe avonturen van de familie Simpson. Deze satirische animatieserie neemt het dagelijkse leven van een typisch Amerikaans gezin op de hak.