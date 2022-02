We maken ook deze week weer een rondje langs Netflix, Pathé en Amazon Prime om jouw video ondemand honger te stillen. Dit vind je nieuw op de streamingsdiensten in week 6 van 2022.



Netflix

Pod Wiatr

Zij studeerde af aan een prestigieuze middelbare school in Warschau en ging in Londen medicijnen studeren. Hij werkt als kitesurfinstructeur aan de kust, waardoor hij geld verdienen met zijn passie combineert. De ongewone charme van de jongen zorgt ervoor dat het meisje haar grenzen overschrijdt en in een totaal onbekende wereld van kitesurfen, muziek en plezier terechtkomt.

Anne+

Net voordat Anne emigreert naar haar grote liefde Sara in het Canadese Montréal keurt de uitgever van haar eerste boek het manuscript af. Wat heeft Anne te vertellen en wat wil ze uberhaupt in het leven? Dan ontmoet ze de non-binaire Lou en vindt Anne langzaam een richting in haar leven, maar hoe zit het met dat boek?

Toy Boy (seizoen 2)

Na zeven jaar in de gevangenis van Málaga wordt een mannelijke stripper vrijgelaten in afwachting van een nieuw proces. Hij gaat bewijzen dat zijn minnares hem erin geluisd heeft voor de moord op haar man.

Pathé Thuis

Night of the Kings

Een jongeman wordt naar “La Maca” gestuurd, een gevangenis midden in het Ivoriaanse woud die door de gevangenen wordt bestuurd. Zoals de traditie het wil bij het opkomen van de rode maan, wordt hij door de baas aangewezen als de nieuwe “Romein” en moet hij een verhaal vertellen aan de andere gevangenen. Hij komt te weten welk lot hem te wachten staat en begint het mystieke leven van de legendarische vogelvrijverklaarde “Zama King” te vertellen.

Martin Luther King vs. The FBI (MLK/FBI)

Gebaseerd op recentelijk vrijgegeven dossiers, onderzoekt de film het toezicht en de intimidatie van Martin Luther King, Jr. door de Amerikaanse regering.

Disney+

Murder on the Orient Express

De geniale Belgische detective Hercule Poirot onderzoekt de moord op een Amerikaanse tycoon aan boord van de Orient Express trein.

Amazon Prime Video

The Hating Game

Lucy is vastbesloten professioneel succes te boeken zonder haar ethiek op het spel te zetten. Ze begint aan een meedogenloos spel van één-tegen-één tegen de koude en efficiënte vijand Joshua, een rivaliteit die wordt bemoeilijkt door haar groeiende aantrekkingskracht voor hem.