Van een echte winter is nog geen sprake, maar de streamingsdiensten hebben wel weer een setje frisse titels voor je op de planken klaar liggen! Dit vind je nieuw op de streamingsdiensten in week 7 van 2022.

Netflix

Fedeltà (seizoen 1)

Een schijnbaar gelukkig huwelijk begint te ontbinden wanneer de trouw van de echtgenoot in twijfel wordt getrokken, en beide echtgenoten in de verleiding komen door andere verlangens.

AI Love You

Een modern liefdesverhaal dat zich afspeelt in de nabije toekomst, waar een AI-gebouw wordt aangedreven door menselijke gevoelens. Door een softwarefout wordt het verliefd op een echt meisje, ontsnapt uit het gebouw in het lichaam van een echte man, en probeert haar liefde te winnen.

Downfall: The Case Against Boeing

Onderzoekers onthullen hoe Boeing’s vermeende prioriteit van winst boven veiligheid kan hebben bijgedragen tot twee catastrofale crashes binnen enkele maanden na elkaar.

One of Us Is Lying

Het verhaal over wat er gebeurt als vijf scholieren worden opgesloten en slechts vier het er levend vanaf brengen. Iedereen is een verdachte, en iedereen heeft iets te verbergen.

Pathé Thuis

Ook muizen gaan naar de hemel

Een film over twee aartsvijanden – een kleine muis Whizzy en Whitebelly de vos, die elkaar na een ongelukkig ongeluk ontmoeten in de dierenhemel. Ze verliezen hun natuurlijke instincten en worden beste vrienden. Hun wens om samen te blijven na hun terugkeer naar de aarde komt uit, maar ze worden herboren in tegengestelde rollen.

Disney+

The Story of God with Morgan Freeman

Morgan Freeman presenteert zijn zoektocht om te achterhalen hoe de meeste religies het leven na de dood zien, wat verschillende beschavingen dachten over de scheppingsdaad en andere grote vragen die de mensheid voortdurend heeft gesteld.